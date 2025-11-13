Elizabeth Olsen sagt, dass sie nicht als Scarlet Witch in Avengers: Doomsday zurückkehren wird

HQ

Während die Besetzungsliste von Avengers: Doomsday absolut gestapelt und mit einigen Mutanten gefüllt ist, scheint es, dass die Scarlet Witch ihre große Rückkehr im kommenden Team-Up-Streifen nicht feiern wird. Elizabeth Olsen selbst lehnte die Idee einer Rückkehr ab und sagte, sie sei sich nicht sicher, wann oder wie Wanda Maximoff ins MCU zurückkehrt.

"Ich bin wirklich stolz auf das, was wir geschafft haben. Ich bin wirklich stolz", sagte Olsen gegenüber ThePlaylist, als sie gefragt wurde, ob sie für Doomsday zurückkehren würde. "Aber darauf habe ich keine Antwort. Ehrlich gesagt, warte ich. Ich möchte, dass sie in dieser Rolle zurückkehrt, weil ich denke, dass das, was sie mit ihr gemacht haben, wirklich großartig ist, und ich liebe die Reise, die sie unternommen hat. Ich denke, es macht immer Spaß, wieder damit anzufangen, und ich habe einfach keine Ahnung, wie oder wann."

Wir haben die Scarlet Witch zuletzt in Doctor Strange and the Multiverse of Madness gesehen, wo es so aussah, als wäre sie für immer ausgeschaltet worden, nachdem sie in letzter Minute böse geworden war. Wir wissen zwar, dass das MCU voller Überraschungen steckt, aber es könnte sein, dass Olsen für Avengers: Doomsday wirklich nur in den Hintergrund tritt und zu einem anderen Zeitpunkt für ihre erwartete Rückkehr einberufen wird. Wir werden es erst im nächsten Dezember mit Sicherheit wissen.