Elizabeth Olsen, Miles Teller und Callum Turner stecken in einem Liebesdreieck in A24s Eternity

Die bescheidene Dreiecksbeziehung ist eine bewährte Formel in Film und Fernsehen, die Generationen überdauert hat. Aus gutem Grund sorgt es für großartige Unterhaltung, und A24 versteht, dass dies der Fall ist.

Diesen November bringt die Produktionsfirma David Freynes Eternity in die Kinos, wobei es sich um einen Film handelt, der vom Filmemacher geschrieben und inszeniert wurde und in dem Elizabeth Olsen, Miles Teller und Callum Turner in einer Dreiecksbeziehung gefangen sind. Allerdings gibt es einen Haken, denn dieser Film spielt im Jenseits...

Darin wird gezeigt, wie sich Tellers Charakter daran gewöhnt, tot zu sein, und er dachte, er würde den Rest seiner übernatürlichen Existenz mit seiner Frau, gespielt von Olsen, verbringen, nur um überrascht zu sein, als sich herausstellt, dass der erste Ehemann seiner Frau (Turner) darauf gewartet hat, dass sie ins Jenseits kommt, nachdem er zuvor über ein halbes Jahrhundert zuvor während eines Krieges gestorben war. Dies führt dazu, dass die beiden Männer um Olsen kämpfen und Olsen sich entscheiden muss, wem sie ihre Ewigkeit widmen will; Ihre erste wahre Liebe oder der Ehemann, mit dem sie ein glückliches und langes Leben aufgebaut hat.

Unnötig zu erwähnen, dass dies dazu führt, dass das Trio mit einer Reihe von Situationen konfrontiert wird, die sowohl chaotisch als auch verrückt und emotional und süß sind, während Da'Vine Joy Randolph und John Early als Verwalter von der Seite zusehen, die helfen, Seelen auf den Rest der Ewigkeit vorzubereiten.

Da die Premiere für November geplant ist, seht euch unten den neuesten Trailer zu Eternity an.