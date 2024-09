Elizabeth Olsen freut sich auf eine Rückkehr als Scarlet Witch, wenn Marvel sie richtig einsetzen kann

Seit Doctor Strange in the Multiverse of Madness aus dem Jahr 2022 haben wir nichts mehr von der Scarlet Witch gesehen. Wir sind uns sicher, dass sie nicht tot ist, denn selbst wenn sie es wäre, gibt es dank des Multiversums immer einen Weg für Charaktere, zurückzukehren.

Es scheint also eine Frage zu sein, wann, nicht ob, sie zurückkehren wird, und Elizabeth Olsen scheint auf jeden Fall bereit für einen weiteren Auftritt in Rot zu sein. "Es ist eine Figur, zu der ich gerne zurückkehre, wenn es einen Weg gibt, sie gut einzusetzen", sagte sie gegenüber Collider. "Ich glaube, ich hatte Glück, dass ich am Anfang gut eingesetzt wurde. Ich glaube, die Leute wussten keine Sekunde lang, was sie mit mir anfangen sollten... Wenn es einen guten Weg gibt, sie zu nutzen, komme ich immer gerne zurück."

Olsen war seit 2015 Teil des Marvel Cinematic Universe, als sie in Avengers: Age of Ultron zu sehen war. Sie hat ihre eigene Spin-off-Serie, hat in vielen Filmen mitgewirkt, aber noch keinen eigenen Solofilm. Vielleicht könnte das für ihre Rückkehr geplant sein, damit sie nicht mehr in die Nebenfigur oder den Bösewicht geworfen wird, den verschiedene Filme von ihr brauchen.