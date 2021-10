Elite-Kopfgeldjäger Jega 'Rdomnai besticht im frischen Gameplay aus der Halo-Infinite-Kampagne

HQ

343 Industries hat am Nachmittag einen kleinen Überblick über die Kampagne von Halo Infinite veröffentlicht. Der Master Chief erkundet das Konstrukt Halo Zeta, um eine "Waffe" zu bergen, die sich als KI herausstellt. Während wir die Pläne der Banished aufhalten, werden wir herausfinden, was mit unserer früherer Begleitung Cortana passiert ist. Genau wie in Halo: Combat Evolved können wir unterwegs Marines des UNSC retten, die uns auf unserer Mission helfen (zum Beispiel indem sie Geschütztürme von Fahrzeugen besetzen).

Im Video erhaschen wir außerdem einen Blick auf ein Fortschrittssystem, das an die Mjolnir-Rüstung von Spartan #117 anknüpft. Indem wir eine Spielwährung benutzen, können wir Teile des Kampfanzugs aufrüsten und anpassen, um aktive Fähigkeiten zu erhalten. Außerdem haben wir gesehen, das man sich in der Kampagne von Halo Infinite Fahrzeuge an Versorgungspunkten abwerfen lassen kann.

Besonders spannend ist die Enthüllung neuer Feinde gewesen, denen man sich in Halo Infinite stellen wird. Zum einen gibt es sogenannte "Skimmers", die dank ihrer Flügel die Lüfte beherrschen und besonders agil sind. Die "sadistischen" Kopfgeldjäger "Jega 'Rdomnai" dürften jedem Halo-Fan gefallen, obwohl die Konfrontation mit ihnen nervenaufreibend werden könnte. Ein noch viel fortgeschrittener Feind wird im Gameplay-Walkthrough ebenfalls vorgestellt, doch genaue Details bleiben aus Spoiler-Gründen aus.