Elite: Dangerous weiß endlich, wann Flottenträger fertig sind

Große Spiele halten sich manchmal mit kleinen Details auf, das macht sie so besonders. Seit einigen Monaten warten erfahrene Spieler des gefeierten Weltraum-Abenteuers Elite: Dangerous auf die Ankunft der Flottenträger, einer neuen Schiffsklasse. Beta-Tester konnten sich bereits zweimal kurz hinter das Steuer dieser gigantischen Weltraum-Frachter klemmen (im April und letzte Woche) und nun steht endlich fest, wann die Teile ins Spiel kommen sollen. Gamereactor hat erfahren, dass das Flottenträger-Update am 9. Juni auf PC, Xbox One und PS4 fertiggestellt werden soll.

Mit dieser Schiffsklasse können die wohlhabendsten Elite-Kommandanten eines dieser massiven Stationen kaufen und verwalten. Bis zu 16 andere Spieler können ihre Raumschiffe darauf landen und parken, was die Flottenträger zu beweglichen Stützpunkten innerhalb des Open-Space-Abenteuers macht. Natürlich wird das Update von einer Reihe neuer Funktionen in Bezug auf Anpassungs-, Handels- und Missionsansätze begleitet, da die Admirale solcher Fortbewegungsmittel nicht zuletzt vor eine große wirtschaftliche Belastung stehen, wenn größere Reisedistanzen oder Reparaturdienste anstehen (die Wartung ist immens kostspielig).

Wir dürfen außerdem verraten, dass Gamereactor in Zusammenarbeit mit Frontier Developments einen exklusiven Blick auf Flottenträger in Elite: Dangerous und andere aufregende Entwicklungen im Spiel wirft, sobald wir uns unserer Game-On-Initiative nähern. Die beginnt nächsten Monat und ihr dürft euch schon darauf freuen.