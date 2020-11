Elite Dangerous und The World Next Door nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Epic Games hat die nächsten Spiele enthüllt, die wir uns in der kommenden Woche kostenlos im Epic Games Store schnappen können. Sowohl Elite: Dangerous als auch The World Next Door, sind vom 19. bis 26. November kostenlos erhältlich.

Bei The World Next Door handelt es sich um ein Puzzle-Adventure, das ursprünglich im März 2019 veröffentlicht wurde. Elite: Dangerous hingegen ist ein Weltraum-Epos, das seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung 2014 jede Menge positive Bewertungen erhalten hat. Auch wenn das Spiel bereits seit sechs Jahren auf dem Markt ist, unterstützen die Entwickler den Titel immer wieder mit verschiedensten inhaltlichen Updates.

Zu guter Letzt habt ihr noch bis zum 19. November Zeit, um euch The Textorcist: The Story of Ray Bibbia zu holen, bevor es von den beiden Spielen ersetzt wird.