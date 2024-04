Elisabeth Moss fühlt sich "sehr gut" über die Entwicklung von The Invisible Man 2

Obwohl es mehr als vier Jahre her ist, dass Leigh Whannells Reboot von The Invisible Man in die Kinos kam, hat Hauptdarstellerin Elisabeth Moss gesagt, dass sie sich "sehr gut" fühlt, was die Entwicklung einer Fortsetzung angeht.

Im Gespräch mit dem 'Happy Sad Confused'-Podcast sagte Moss diese Woche: "Blumhouse und meine Produktionsfirma [Love & Squalor Pictures]... Wir sind näher dran als je zuvor, sie zu knacken." Sie fügte hinzu : "Wir sind fest entschlossen, diese Geschichte fortzusetzen."

Das Reboot von The Invisible Man feierte 2020 Premiere und spielte bis zum Ende seiner Kinokassen 144,5 Millionen US-Dollar ein, obwohl er durch die Covid-19-Pandemie verkürzt wurde. Der Film erhielt auch eine positive Resonanz von Kritikern, so dass er derzeit eine Bewertung von 92 % auf Rotten Tomatoes hält.

