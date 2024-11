Elio, Pixars erster Originalfilm seit zwei Jahren bekommt neuen Trailer

HQ

Elio, Pixars nächster Originalfilm seit Elemental im Juni 2023, hat einen neuen Teaser-Trailer erhalten. Der Film kommt am 13. Juni 2025 in die Kinos und erzählt die Geschichte eines weltraumbesessenen Jungen, der verzweifelt versucht, von Außerirdischen entführt zu werden.

Unnötig zu erwähnen, dass sein Traum wahr wird und er dem Communiverse gegenübersteht, einer interplanetaren Organisation mit Vertretern aus allen Galaxien, die den Jungen für den Anführer der Erde halten.

Der junge Erdenbürger wird in Pixars einzigem Kinostart im nächsten Jahr, nach Inside Out in diesem Jahr, eine diplomatische Krise verhindern müssen. Das Animationsunternehmen wechselt brandneue Geschichten mit Fortsetzungen ab: Im Jahr 2026 wird Hoppers mit Toy Story 5 zusammenfallen.

Elio sollte ursprünglich im März 2024 erscheinen. Tatsächlich kam der erste Trailer vor über einem Jahr heraus, auf dem das Datum 2024 stand, wurde aber später verschoben. Nun steht das Veröffentlichungsdatum für den 13. Juni 2025 fest. Freuen Sie sich auf Elio ?