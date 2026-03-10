Elijah Wood will nicht, dass jemand anderes Frodo spielt, solange er "am Leben und fähig" ist

HQ

Es scheint, als würde die Band sich für ein letztes Abenteuer durch die sanften Hügel und hoch aufragenden Berge Mittelerdes wieder vereinen. Besonders Elijah Wood scheint an einer Rückkehr interessiert zu sein, und jetzt, wo er sagt, Sir Ian McKellen habe "die Katze aus dem Sack " gelassen, spricht er in Bezug auf seine mögliche Beteiligung etwas offener über Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Im Gespräch mit The Times grinste Wood, als er gefragt wurde, ob er als weltberühmter Hobbit zurückkehren würde. "Es wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber auf einer Convention im letzten August hat Ian irgendwie die Katze aus dem Sack gelassen", sagte er. "Also besteht eine gute Chance. Ich kann offiziell nichts sagen, bis es angekündigt ist, aber ich kann sagen, ich bin begeistert von der Aussicht auf einen weiteren Film. Es ist immer ein wenig nervenaufreibend, wenn Leute über neue Filme für eine Welt wie Mittelerde sprechen. Alle werden ein wenig beschützend und hoffen, dass die Geschichte ihre Integrität bewahrt, aber diese Geschichte macht Spaß und ist aufregend. Es gibt ein echtes Gefühl, die Band wieder zusammenzubringen."

Da sowohl McKellen als auch Orlando Bloom sagten, dass sie nicht wollen, dass jemand anderes ihre Figuren aus Herr der Ringe spielt, stimmte Wood dem Gefühl zu. "Ich möchte auch nicht, dass jemand anderes Frodo spielt, solange ich am Leben und fähig bin. Und ich kann auch erkennen, wie viel Spaß das machen wird - wenn man im Kino ist und sieht, wie der Hut sich umdreht und es Gandalf ist. Denn ich bin auch ein Fan und gespannt, wie sich alles zusammenfügt."

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum soll Ende 2027 erscheinen.