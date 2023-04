Elijah Wood überrascht von Warners Entscheidung, neue Der Herr der Ringe-Filme zu produzieren

HQ

Wir haben kürzlich herausgefunden, dass Warner Bros. zusammen mit New Line Cinema beschlossen hat, eine Reihe neuer The Lord of the Rings-Filme zu produzieren. Eine Entscheidung, die Fans der klassischen Meisterwerke, bei denen Peter Jackson Anfang der 2000er Jahre Regie führte, überraschte und verärgerte, und sie sind nicht allein. Sogar Elijah Wood, der Frodo in Jacksons Trilogie spielte, ist von der Entscheidung überrascht und in einem Interview mit dem GQ-Magazin teilte der Schauspieler seine Gedanken zu diesem Thema mit.

Ich bin fasziniert und aufgeregt. Ich hoffe es ist gut. Ich bin überrascht – ich weiß nicht, warum ich überrascht bin, denn natürlich würde es mehr Filme geben. Offensichtlich ist der Kern davon der Wunsch, viel Geld zu verdienen. Es ist nicht so, dass ein Haufen Führungskräfte sagt: "Lasst uns wirklich großartige Kunst machen."

"Und noch einmal, niemandem etwas zu gönnen, denn natürlich ist es Kommerz. Aber große Kunst kann aus dem Kommerz kommen. Diese beiden Dinge schließen sich also nicht gegenseitig aus."

Wood sprach auch darüber, dass die ursprüngliche Trilogie eher aus Leidenschaft als aus dem Wunsch heraus geboren wurde, das große Geld zu verdienen (obwohl das Studio dies letztendlich auch tat).

"Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie ist nicht von diesem Ort gekommen. Es entstand aus einer Leidenschaft für diese Bücher und dem Wunsch, sie verwirklicht zu sehen. Und ich hoffe, dass es letztendlich das ist, was alles voranbringen wird, was auch immer diese nachfolgenden Filme sind."

"Ich hoffe nur, dass es im Kern derselbe Motivationsfaktor ist, wenn sie einen Drehbuchautor und einen Filmemacher einstellen - dass es mit Ehrfurcht vor Tolkiens Material und Enthusiasmus ist, es zu erforschen. Ich hoffe nur, dass es im Kern derselbe Motivationsfaktor ist, wenn sie einen Drehbuchautor und einen Filmemacher engagieren – dass es mit Ehrfurcht vor Tolkiens Material und Begeisterung ist, es zu erforschen."

Zu diesem Zeitpunkt sind nur sehr wenige Informationen über die neuen The Lord of the Rings-Filme bekannt, aber laut Jackson steht das Studio in Kontakt mit ihm und den Drehbuchautoren, mit denen er zusammengearbeitet hat, was zumindest etwas beruhigend ist.

