Elijah Wood kehrt in Zukunft als Frodo zurück

Vor ein paar Wochen berichteten wir, dass Andy Serkis, der Gollum in den "Herr der Ring"-Filmen spielte, nichts dagegen hätte, als Charakter zurückzukehren, wenn sich die richtige Gelegenheit ergäbe. Und offensichtlich ist er nicht der einzige aus der Gemeinschaft des Rings, der dies gerne tun würde, denn Elijah Wood könnte sich auch vorstellen, genau das Gleiche zu tun.

Wood spielte die Hauptfigur Frodo in Peter Jacksons geliebter Trilogie (und machte auch eine kurze Rückkehr in Der Hobbit: Eine unerwartete Reise von 2013), und als Extra ihn fragte, ob er Frodo in einem Reboot oder anderen zukünftigen Der Herr der Ringe-Projekten spielen möchte, antwortete er:

"Neustart... Ich weiß es nicht, aber wenn es mehr Filme gibt, in denen Frodo involviert sein könnte, wäre ich niedergeschlagen."

Während alle Versuche, in Peter Jacksons Universum zurückzukehren, die Marke eher getrübt als etwas hinzugefügt haben, denken wir immer noch, dass es aufregend wäre, Elijah Wood wieder als Frodo zu sehen. Hoffen wir, dass jemand irgendwann ein Drehbuch liefert, das die Geschichte der armen Hobbits auf eine sinnvolle Weise fortsetzen kann.