Elijah Wood freut sich, als Frodo im neuen "Herr der Ringe"-Film zurückzukehren

Es wurde viel darüber diskutiert, ob einige der Schauspieler aus den "Herr der Ringe"-Filmen ihre Rollen wiederholen werden, wobei unter anderem Viggo Mortensen sagte, dass er eine Rückkehr in Betracht ziehen könnte, je nachdem, ob das Drehbuch des Films gefällt oder nicht.

Während des laufenden Fantasia Film Festivals in Montreal (via JoBlo) teilte Elijah Wood seine Gedanken zu der ganzen Sache mit und gab eine sehr positive Nachricht darüber, ob er sich vorstellen könnte, noch einmal Frodo zu spielen. Er sagte folgendes; "Es wäre ziemlich unglaublich. Ich muss sagen, jede Rückkehr nach Neuseeland, um mit diesen Personen im Kontext dieser Welt zu arbeiten, wäre... Sprung zurück in eine Welt, die so geliebt wird und mir so viel bedeutet. Also ja, es wäre großartig."

Es ist wahrscheinlich wenig wahrscheinlich, dass Elijah die Chance ablehnen würde, die Rolle wieder aufzunehmen, die ihn zum Weltstar gemacht hat. Wenn Frodo also im kommenden Film auftaucht, können wir wahrscheinlich damit rechnen, dass er ihn spielt. Mit der heutigen De-Aging-Technologie könnte es auch viel besser sein, als es aussah, als er als Frodo im ersten Hobbit-Film auftrat.

Früher oder später werden wir noch mehr Informationen zu Die Jagd auf Gollum bekommen und es wird wohl auch vorgestellt werden, welche Akteure beteiligt sind. Wir werden also sehen, wer von der alten Bande nach Mittelerde zurückkehrt.