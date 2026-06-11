Elijah Wood enthüllt, dass es bereits einen Plan für Among Us Staffel 2 gibt

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Elijah Wood und Yvette Nicole Brown, die Stars der Paramount+-Zeichentrickserie Among Us, wären beide für eine Rückkehr im Gespräch, wenn man sie fragt. Wenn sie am Leben bleiben, natürlich. Among Us ist eine Serie, in der Menschen sterben. Tatsächlich würde man wahrscheinlich erwarten, dass die meisten der mit Stars besetzten Darsteller bis zum Ende der ersten Staffel in elektrischer Situation sterben.

Wie Wood uns jedoch in einem Interview vor der Premiere der ersten Staffel erklärte, hat der Serienschöpfer Owen Dennis einen Plan für eine Fortsetzungsstaffel. "[Owen] ist ein brillanter Autor und Schöpfer. Und er hat eine großartige Übersicht. Und er hat definitiv eine Idee, wie er das weiterführen kann", sagte Wood. Als Brown sagte, sie sei sich der Idee von Dennis nicht bewusst, fuhr Wood fort:

"Seine Idee, ich glaube nicht, dass das etwas verdirbt, ist einfach, es zurückzusetzen. Und von vorne anfangen. Nur ein anderes Szenario."

Das könnte eine neue Besetzung erfordern. Oder, wenn alle, mit denen wir gesprochen haben, ihren Wunsch erfüllen und zurückkehren, könnten wir denselben Cast sehen, der mit anderen Rollen spielt. Ehemalige Crewmitglieder konnten nun Betrüger sein und umgekehrt. Es ist ein Konzept, das direkt aus dem Kernloop des Spiels stammt, und wir würden es gerne zum Leben erwecken sehen, besonders nachdem wir gehört haben, dass auch die Besetzung zurückkommen möchte.

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Elijah Wood und Yvette Nicole Brown an: