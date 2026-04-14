Eli Roth wird dir Angst vor dem Ice Cream Man in seinem kommenden Horrorfilm machen

Wir alle erlebten die Freude, die das Klingeln des Eiswagens brachte, wenn er an jugendlichen Sommertagen in der Nachbarschaft ankam. Es ist ein einhellig glücklicher Anlass, aber was, wenn es nicht...

Regisseur Eli Roth will diese nostalgische Erinnerung umdrehen und stattdessen eine verdrehte und grausame Horrorgeschichte liefern. Das alles geschieht in Form des als The Ice Cream Man bezeichneten Films, und im Grunde dreht sich das Projekt um einen Eisverkäufer, der verdrehte Leckereien verteilt, die Kinder in willenlose und gewalttätige Killer verwandeln.

Die offizielle Zusammenfassung fügt hinzu: "Eine idyllische Sommerstadt verfällt in den Wahnsinn, als ein Eisverkäufer Kindern süße Köstlichkeiten mit schrecklichen Folgen serviert."

Der Premierentermin von Ice Cream Man ist auf den 7. August angesetzt, und unten sieht man einen ersten Vorgeschmack auf den Film in Form eines Teaser-Trailers. Erwarten Sie einen umfassenderen Blick auf den Film kurz vor der Premiere.