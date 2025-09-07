Eli Roth und Snoop Dogg schließen sich für einen verrückten Spukhausfilm zusammen

HQ

Der Horrorfilmemacher Eli Roth und der überragende Rapper Snoop Dogg arbeiteten erstmals 2012 für das Musikvideo zu La La La zusammen. Erst vor ein paar Wochen veröffentlichte das ungleiche Duo einen gefälschten Trailer für etwas namens Don't Go in That House, Bitch! – und jetzt machen sie laut Variety offiziell einen kompletten Spielfilm mit demselben unverschämten Titel daraus.

In einem begeisterten Statement erklärte Roth:

"Es gibt einige Ideen, die so lächerlich sind, dass sie einen nicht schlafen lassen. Ich wollte schon immer den ultimativen Spukhausfilm machen, aber etwas ganz Anderes, das wir bisher gesehen haben - etwas völlig Verrücktes und Übertriebenes. Als ich Snoop von der Idee erzählte, hatte er sie sofort verstanden und es war ein Kinderspiel, diesen Film zusammen zu machen. Snoop liebt Horrorfilme, und ich möchte, dass dies die ultimative Kollaboration wird, die das Verrückteste aus uns beiden herausholt. Sag nur nicht, wir hätten dich nicht gewarnt."

Geplant ist, den Film auf dem 50. Toronto International Film Festival zu präsentieren, um internationale Verleiher anzulocken. Roth ist unterdessen auch mit seinem kommenden Ice Cream Man beschäftigt, der voraussichtlich 2026 in die Kinos kommen wird.

Also, was denkst du – könnte dies eine der unverschämtesten Horror-Rap-Kollaborationen in der Geschichte des Kinos sein?