Eli Roth führt COVID als Grund für das Scheitern von Borderlands ' an

Wir haben eine Phase durchgemacht, in der Videospielfilme ziemlich gut waren, aber das wurde letztes Jahr überhaupt nicht wiederholt, als Eli Roths Borderlands sein Kinodebüt feierte. Der Film war kommerziell ein immenser Flop, und weder Kritiker noch Fans schienen viel Freude daran zu haben, den Film zu sehen, so sehr, dass der Film bis heute eine mickrige Kritikerbewertung von 10% auf Rotten Tomatoes und eine bessere, aber immer noch nicht großartige Publikumsbewertung von 49% hat.

Dieses Scheitern muss auf eine Vielzahl von Gründen zurückgeführt werden, und für Regisseur Roth war eines dieser Probleme die globale Pandemie, wobei COVID als einer der Gründe beschrieben wurde, warum der Film nicht zustande kam.

Im Podcast "The Town " erklärte Roth: "Ich würde wieder mit Lionsgate zusammenarbeiten, aber ich würde unter diesen Umständen einfach nicht arbeiten, und ich denke, keiner von uns, keiner von uns hat vorhergesehen, wie kompliziert die Dinge mit COVID sein würden.

"Nicht nur in Bezug auf das, was wir drehen, sondern dann muss man Pick-up-Shots oder Nachdrehs machen und man hat sechs Leute, die alle an verschiedenen Sets sind, und jedes dieser Sets wird geschlossen, weil sich die Städte geöffnet haben, und jetzt gibt es einen COVID-Ausbruch und es war einfach so... Wir konnten uns nicht zusammen in einem Raum vorbereiten, ich konnte nicht mit meinen Stuntleuten zusammen sein, ich konnte keine Pre-Vis machen, alle waren überall verteilt.

"Einen Film in dieser Größenordnung kann man nicht über Zoom vorbereiten und ich glaube, wir dachten alle, wir könnten es schaffen, und uns wurde ein bisschen der Hintern gereicht."

Während COVID ein fester und verständlicher Grund dafür ist, warum ein Film betroffen sein würde, sollte beachtet werden, dass Borderlands nicht der einzige Film war, der von der Pandemie betroffen war, da Filme wie Mission: Impossible - Dead Reckoning ebenfalls unter dem Ausbruch litten und es dennoch geschafft haben, wirklich gut zusammenzupassen...