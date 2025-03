Elgato Facecam MK.2 & Stream Deck +

HQ

Wenn du dich mit Inhalten beschäftigst – sei es Twitch, YouTube, Podcasting oder einfach nur Zoom-Anrufe, die wie eine Netflix-Produktion aussehen und sich anfühlen sollen – haben sich deine Wege wahrscheinlich bereits mit der Marke Elgato gekreuzt. Sie sind so etwas wie die erste Adresse für Streamer, die professionelle Ausrüstung wollen, ohne ihre Setups zu verpfänden. Zwei ihrer neuesten Angebote, die Facecam MK.2 und das Stream Deck +, sind mehr als nur glänzende Upgrades. Sie sind legitime Tools, die Ihr Spiel zur Erstellung von Inhalten auf sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen wichtige Weise verbessern können. Schauen wir uns also an, wie sich diese Gadgets in verschiedene Arbeitsabläufe einfügen und, was noch wichtiger ist: Sind sie Ihr Geld wert?

Elgato Facecam MK.2

Ja, das Leuchten ist echt. Dies ist die nächste Iteration der ursprünglichen Facecam von Elgato, die bereits einen soliden Ruf für scharfe Bilder und Plug-and-Play-Einfachheit hatte. Dieses Mal haben sie jedoch ein paar Dinge hinzugefügt, um die Entwickler gebettelt haben: HDR-Unterstützung, variable Bildraten und ja, ein Weitwinkelobjektiv, das Ihr Gesicht nicht so aussehen lässt, als wäre es in Photoshop gestreckt worden.

Einige der Spezifikationen:





1080p60 HDR-Video (endlich!)



1/2,5" Sony STARVIS Sensor (dieses Ding LIEBT schwaches Licht)



24-mm-Vollformat-äquivalentes Objektiv (Weitwinkel, aber nicht Fischaugen)



82° Sichtfeld



USB-C-Anschluss



Integrierter Flash-Speicher zum Speichern Ihrer Einstellungen



Was bedeutet das alles in der realen Welt? Kurz gesagt, Ihre Kamera wird Ihnen nicht jedes Mal das Gesicht ausblasen, wenn ein weißer Bildschirm im Stream auftaucht, und Sie sehen auch dann halbwegs anständig aus, wenn Sie um 2 Uhr morgens mit einer einzigen Schreibtischlampe filmen. Das HDR hilft bei der Bewältigung harter Kontraste, während der Sony STARVIS-Sensor Situationen bei schlechten Lichtverhältnissen meistert, ohne Sie in ein körniges Durcheinander zu verwandeln.

Anwendungsfall #1: Der Twitch-Streamer

Nehmen wir an, Sie grinden spät in der Nacht Apex Legends. Ihr Zimmer ist dunkel und wird nur von Ihrem Monitor und vielleicht einigen RGB-Streifen beleuchtet. Normalerweise würdest du wie ein schattenhafter Klecks aussehen, aber mit der Facecam MK.2? Du wirst knackig und farbenfroh aussehen und nicht wie ein Höhlentroll aussehen.

Anwendungsfall #2: Der YouTube-Reviewer

Wenn Sie Produkt-Unboxings oder Reaktionsvideos erstellen, sollten Sie mit dem Weitwinkelobjektiv mehr Hintergrundflair zeigen – LED-Regale, Poster, was auch immer Ihr Setup ausmacht. Außerdem können Sie alles in der Camera Hub-Software von Elgato optimieren, wenn Sie also diese filmische Tiefe oder einen kühleren Ton wünschen, sind Sie bestens gerüstet.

Anwendungsfall #3: Corporate Zoom God

Wenn Sie dies für geschäftliche Anrufe verwenden? Segne deine Kollegen. Sie werden sich fragen, ob Sie ein Produktionsteam eingestellt haben. Profi-Tipp: Verringern Sie die Schärfe und den Kontrast für Besprechungen, es sei denn, Sie möchten dieser Typ sein.

Kommen wir nun zum Stream Deck + - dem vielleicht am meisten unterschätzten Tool von Elgato. Und nein, dies ist nicht nur ein weiteres Makro-Pad. Ja, es hat Tasten (acht, um genau zu sein), aber es führt auch vier Drehregler mit taktiler Druckfunktion und eine Touchscreen-Leiste ein. Das Ding ist der Traum eines jeden Kontrollfreaks – und das meine ich im besten Sinne.

Einige der wichtigsten Unterschiede zur Plus-Version im Vergleich zu früheren Decks:





8 anpassbare LCD-Tasten (wie beim OG Stream Deck)



4 Drehregler mit Druckknöpfen



Dynamischer Touchscreen mit Wischunterstützung



Haptisches Feedback auf den Zifferblättern



USB-C-Schnittstelle



Volle Unterstützung im Elgato-Ökosystem und darüber hinaus (denken Sie an OBS, Photoshop, DaVinci Resolve)



Im Grunde handelt es sich um ein Stream Deck mit Reichweite. Es geht nicht mehr nur darum, Ihr Mikrofon stumm zu schalten oder Ihr Stream-Overlay zu starten. Sie können die Lautstärke steuern, die Helligkeit der Beleuchtung anpassen und durch Zeitleisten in Ihrem Editor blättern – alles auf einem Gerät.

Anwendungsfall #1: Der Multi-Cam-Streamer

Betreiben Sie OBS mit zwei Kameras, einem Gameplay-Feed und einem Mikrofon? Verwenden Sie die Drehregler, um die Verstärkung jeder Audioquelle im Handumdrehen zu steuern. Drücken Sie den Drehregler, um die Lautstärke stummzuschalten, drehen Sie ihn, um die Lautstärke zu optimieren – Sie müssen nicht mitten im Stream die Tabulatortaste aussteigen und mit den Schiebereglern herumfummeln.

Anwendungsfall #2: Der Video-Editor

Bearbeiten in Premiere Pro oder DaVinci? Weisen Sie Regler 1 zu, um die Timeline zu zoomen, Regler 2, um durch Frames zu blättern, Regler 3, um die Deckkraft des Clips anzupassen, und Regler 4, um die Audioverstärkung zu steuern. Es ist, als würden Sie Ihrer Maus und Tastatur einen Sidekick geben, der tatsächlich sein Gewicht zieht.

Anwendungsfall #3: Der Musikproduzent

Ja, Sie können es mit Ableton, FL Studio oder Logic verwenden. Ordnen Sie EQ-Bänder den Reglern zu. Passen Sie Synth-Filter an, scrubben Sie durch Loops oder triggern Sie Samples. Die Physikalität der Regler macht einen RIESIGEN Unterschied bei der Musikarbeit – sie ist nur intuitiver als das Ziehen von Schiebereglern mit einer Maus.

Aber wie bei allem, was Elgato ausmacht, liegt die wahre Crème de la Crème im Ökosystem als Ganzes und in der Art und Weise, wie die Tools miteinander interagieren. Sowohl die Facecam MK.2 als auch das Stream Deck+ leuchten noch heller, wenn man sich im Elgato Ökosystem aufhält. Haben Sie ein Key Light oder Wave Mic? Sie können Ihr gesamtes Setup über das Stream Deck + verwalten. Passen Sie Ihre Beleuchtung an, während Sie Szenen wechseln und Ihr Mikrofon stumm schalten – alles ohne einmal die Alt-Tabulatortaste zu drücken. Es ist eine Schaltzentrale für Ihre gesamte digitale Bühne. Und mit der Facecam MK.2 sind diese auf dem Zifferblatt basierenden Belichtungs-, ISO- und Weißabgleich-Optimierungen? Sie können sie dem Stream Deck + zuordnen. ja. Sie können Ihre Kamera buchstäblich während der Sendung einstellen, ohne sich durch die Software-Menüs klicken zu müssen. Es ist das Äquivalent zum Einstellen der Spiegel während der Fahrt – sanft und intelligent.

Wenn Sie gerade erst anfangen, ist die Facecam MK.2 nicht ein bisschen übertrieben? Die schlichte und einfache Antwort lautet nein. Sie ist jeder eingebauten Webcam meilenweit voraus, und Sie werden sich nicht in sechs Monaten um ein Upgrade bemühen müssen, und sie ist eine sichere, zukunftssichere Investition. Das Stream Deck + ist eher eine Nische. Wenn Sie ein Power-User sind, ist dies ein Muss. Es ist zweifellos eine der befriedigendsten und flexibelsten Bedienoberflächen für Streamer, Redakteure und sogar allgemeine Produktivitäts-Nerds. Aber wenn du nur ab und zu streamst und nur einen Szenenwechsel brauchst, bist du vielleicht mit dem regulären 15-Tasten-Stream Deck besser dran.

TLDR - Beste Kombi-Verwendung? Betreiben eines YouTube-Kanals oder Streaming-Setups mit dynamischer Beleuchtung, mehreren Mikrofonen und Kamerawinkeln. Stellen Sie Ihre Regler für jedes Element ein, stimmen Sie die Einstellungen Ihrer Facecam live ab und steuern Sie die gesamte Show wie ein digitaler Zauberer. Elgato setzt stark auf Creator-First-Tools, und dieses Duo beweist es. Wenn Sie es ernst meinen, Ihre Inhalte zu verbessern, ist dies der Gang, den Sie schlagen sollten.