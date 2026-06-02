Elf Toy Story-Spiele, die im Oktober Remasters bekommen

Woody, Buzz Lightyear und der Rest der Toy Story-Gruppe haben im Laufe der Jahre in zahlreichen Spielen mitgespielt. Heute haben die Entwickler Digital Eclipse und der Publisher Atari bekannt gegeben, dass sie uns im Oktober die Möglichkeit geben wollen, einen großen Teil dieser Spiele auf moderner Hardware zu spielen.

Toy Story: Retro Roundup! ist eine Sammlung sowohl der Konsolen- als auch der Handheld-Versionen von fünf frühen Toy Story-Titeln sowie von A Bug's Life. Aber das deutlich modernere Toy Story 3: The Video Game wird ebenfalls ein glänzendes neues Remaster in Form von Toy Story 3: Complete Edition erhalten.

Diese Complete Edition enthält Inhalte, die zuvor exklusiv für die Playstation 3-Version der Originalversion waren und erstmals mit verbesserten Grafiken, höheren Auflösungen und besserer Leistung präsentiert werden. Spieler können sich auch auf den lokalen Koop-Modus freuen!

Sowohl Toy Story 3: Complete Edition als auch Toy Story: Retro Roundup! werden am 15. Oktober für PS5, PS4, Nintendo Switch 1 und 2, Xbox Series sowie Steam veröffentlicht, und eine physische Veröffentlichung mit beiden Titeln kann jetzt vorbestellt werden. Sehen Sie sich unten den Ankündigungstrailer an.