Elf sehr bekannte, neue Minuten aus The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Obsidian entwickeln nebenbei gerade die erste von zwei großen Erweiterungen für The Outer Worlds und davon konnte man diese Woche ausgiebiges Gameplay bestaunen. Das Material zeigt den Verlauf einer Quest auf, die trotz vieler bekannter Elemente und Herangehensweise immerhin in einer neuen Kulisse spielt. Falls ihr einen Eindruck davon bekommen wollt, was Peril on Gorgon dem Hauptspiel hinzufügt, dann dürfte dieses Video in den meisten Fällen mehr als genügen. Das Add-On kostet 15 Euro und es steht ab dem 9. September zum Verkauf.

You're watching Werben