Wenn ihr Piranha Bytes' neuen Open-World-Titel Elex II spielen wollt, dann solltet ihr euch den 1. März in eurem Kalender markieren. Die Fortsetzung des deutschen Rollenspiels knüpft an das Original von 2017 an und führt unseren Held Jax auf einem neuen Abenteuer durch das Land Magalan. Diesmal sieht sich der Protagonist Jax einer brandneuen Bedrohung gegenüber.

