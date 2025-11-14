HQ

Die Welt ist zerstört, 96% der Erdbevölkerung wurden durch eine unterirdische, außerirdische Bedrohung ausgelöscht, die aus riesigen Kratern kroch und Milliarden abschlachtete. Roboterähnliche Bestien mit der Anatomie eines riesigen Löwen (Transformers Löwen (mit einem Skorpionschwanz) beherrschen den Planeten, wenn Elevation beginnt, und die einzige Rettung für die nur 4%, die es geschafft haben zu überleben, besteht darin, über 2.400 Meter über dem Meeresspiegel zu bleiben, wo die mörderischen Superbestien sie nicht erreichen können. Wir erfahren nicht, warum, wie das alles zusammenpasst oder warum der asthmatische Sohn der Hauptfigur (Will) wie ein Verrückter rennen kann, aber plötzlich nicht mehr atmen kann, wenn er sich zum Schlafen in sein Bett legt. Dies ist der Beginn eines Films, der null Logik, schwache Dramaturgie, schlechtes Schauspiel und extrem wenig echte Spannung enthält.

Mackie rennt, stöhnt, seufzt und grunzt, aber es fühlt sich nie so an, als würden die Schauspieler etwas anderes als Rollenspiele spielen.

Die Geschichte ist einfach und hätte vielleicht funktioniert, wenn das Drehbuch weiter verfeinert worden wäre und ein anderer Regisseur den Job übernommen hätte. Will (Anthony Mackie) muss unterhalb der Höhengrenze des mörderischen Amoklaufs der Monster reisen, um einen neuen Filter für das Atemgerät seines achtjährigen Sohnes zu finden. Er weiß, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Selbstmordmission handelt, aber er muss es versuchen, und er nimmt die ehemalige Forscherin Nina (betrunken, aber brillant) mit, die behauptet, kurz davor zu sein, einen Weg zu finden, die riesigen Sensenmann-Alien-Roboter zu töten.

John Krasinskis gefeierter, äußerst erfolgreicher A Quiet Place kam im Frühjahr 2018 in die Kinos und hat, wie wir alle wissen, eine Welle ähnlicher Filme ausgelöst, die nur versuchen, auf der Welle zu reiten. Netflix war schnell dabei, einen schamlosen Abklatsch in The Silence zu veröffentlichen, der Sandra Bullock-Film Birdbox tauschte Stille gegen Sicht, während der Nicolas Cage-Film Arcadian Hören/Sehen gegen Licht tauschte. Die Grundprämisse war jedoch in all diesen Filmen die gleiche, und Elevation sollte natürlich in die gleiche Kategorie eingeordnet werden.

Werbung:

Das ist A Quiet Place von Temu, mit all dem einfallslosen Monsterdesign und den hauchdünnen Charakteren, die das mit sich bringt. Egal, ob Will vor den absurd schnellen außerirdischen Monstern davonläuft oder eine Sauerstoffflasche in die Luft jagt, um eines von ihnen zu töten, es gibt nie Spannung, Spannung oder Tempo. Es wird nie fesselnd oder glaubwürdig, und als Will und Nina in eine Mine hinablaufen, um zu entkommen - obwohl sie wissen, dass die Reaper -Monster unter der Erde leben - gibt es nicht viel anderes zu tun als zu lachen.

Der schlimmste Teil des gesamten Films ist Deadpool-Star Morena Baccarin, die so übertreibt, dass sie lächerlich wird.

Mackie ist offensichtlich kein Tom Cruise, aber er hat etwas, das man nur schwer zuordnen kann. In Elevation spielt er keine Großmeisterrolle, aber gleichzeitig hält er ein paar Szenen zusammen, die ohne ihn nie funktioniert hätten, denn der Rest des Ensembles ist bedauernswert, wirklich bedauerlich. In diesem Sinne ist es möglich, hier einige mildernde Umstände oder kleinere Lichtschimmer zu finden, aber im Großen und Ganzen ist Elevation, wie gesagt, nur eine weitere schlechte A Quiet Place Kopie.