Elena zeigt ihre besten Street Fighter 6 Moves im ersten Full-Length-Trailer

Erst vor kurzem konnten wir den ersten Teaser-Trailer für den nächsten Kämpfer zeigen, der auf Street Fighter 6 kommt. Es ist die brasilianische Capoeira-Meisterin Elena (die ebenfalls mit der neuen Reniala Remains-Bühne startet), die ursprünglich in Street Fighter III: 3rd Strike debütierte und alle mit ihrer enormen Reichweite und Stärke verblüffte.

Elena wurde anscheinend ziemlich umgestaltet, aber sie hat immer noch ihr charakteristisches, minimalistisches Outfit für alle Street Fighter-Puritaner. Jetzt haben wir den ersten abendfüllenden Trailer mit ihr, der eine gute Gelegenheit bietet, zu studieren, wozu sie fähig ist.

Sie ist ohne zusätzliche Kosten für alle mit dem Year 2 Character Pass, dem Ultimate Pass oder der Years 1-2 Fighters Edition enthalten - und erscheint am 5. Juni, was zufällig der gleiche Tag ist, an dem Street Fighter 6 für Switch 2 veröffentlicht wird (und auch der Tag, an dem Switch 2 Premiere feiert).