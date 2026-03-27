Titanen, Magie und der Wunsch, die Ressourcen der Welt zu plündern, haben zu ihrem Zusammenbruch beigetragen. Nach der Katastrophe versuchen Zivilisationen, sich wieder aufzubauen. Du kannst dich entscheiden, als eine von mehreren Fraktionen zu spielen, jede mit unterschiedlichen Boni, Zugang zu Magie und anderen Vorteilen. Du kannst einen Charakter erschaffen, der die alten, bösartigen Imperien oder die jüngeren, neueren Königreiche repräsentiert. In dieser Welt sind es die Stärksten, die überleben, und durch Städtebau, Eroberung, Erkundung und Krieg kannst du derjenige werden, der über die Zukunft der Welt entscheidet. Bei so vielen Konkurrenten stellt sich die Frage, ob das herausragen kann.

Elemental Reforged ist Stardock Entertainments Antwort auf die Frage, was passieren würde, wenn man Civilization mit Rollenspielen mischt. Dies ist keine einzigartige Mischung; wir haben bereits recht etablierte Spielreihen wie Age of Wonders 4, Sorcerer King: Rivals, Spellforce Conquest of Eo und Master of Magic. Natürlich gibt es noch mehr, wenn wir in der Zeit zurückblicken. Die Frage, die ich mir stellte, war, ob das etwas Neues und Interessantes bietet. Die Antwort darauf ist gleichzeitig Ja und Nein. Das liegt daran, dass Elemental Reforged eine Fusion ihrer vorherigen Titel ist, Elemental: War of Magic und Elemental: Fallen Enchantress, die wiederum die Konzepte dieses Titels nutzten.

Die Kampagne bietet Zwischensequenzen und eine strukturiertere Erzählung.

Deine Geschichte beginnt fast sofort, wenn du dich entscheidest, ob du die Kampagne, den Sandbox-Modus oder einen der anderen Spielmodi spielen möchtest. Es gibt außerdem einen Tutorial-Modus, der neuen Spielern hilft, die Konzepte und das Spiel zu verstehen. Ich beginne gleich zu sagen, dass dies kein einfaches Strategiespiel ist. Das liegt daran, dass du eine große Auswahl an Möglichkeiten hast, deine Zivilisation anzupassen, zu entwickeln, zu gestalten und deine Helden zu entwickeln. Oberflächlich betrachtet ist es ein klassisches 4X-Spiel: Man kämpft, sammelt Ressourcen, erkundet und erweitert sich. Dieser Kern bleibt erhalten, aber es gibt zusätzliche und interessante Ebenen von Spielelementen. Ein Beispiel dafür ist, wie man seine Truppen aufrüsten kann.

Beim Aufbau deiner Truppen kannst du Waffen, Rüstungen, Schilde und vieles mehr austauschen. Sie funktionieren ein wenig wie eine Vorlage, die man ändern kann, was wiederum einfachere Truppentypen später im Spiel relevant machen kann. Dein Held kann auf die gleiche Weise angepasst werden und wird mit der Zeit mächtiger, ähnlich wie zum Beispiel in Heroes of Might and Magic. Sobald du genug Erfahrungspunkte gesammelt hast, kann dein Charakter mit neuen Fähigkeiten aufgerüstet werden. In Kombination mit Städtebau, Ereignissen in der Kampagnenwelt, einzigartigen Gebäuden zum Entdecken und Missionen gibt es im Spiel eine Menge zu tun. Man ist ständig mit etwas beschäftigt, und ich finde immer noch, dass dies Stardocks bestes Spiel in der Elemental-Reihe ist.

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Die Welten enthalten Monster und Gebäude, mit denen du interagieren kannst.

Im Vergleich zu Fallen Enchantress und War of Magic gibt es mehrere Unterschiede. Ein Beispiel ist, wie Champions funktionieren. Sie erscheinen nicht mehr einfach so wie früher; Stattdessen kannst du, wenn du in der Welt berühmt genug wirst, Charaktere rekrutieren. Sie haben ihre eigenen mächtigen Fähigkeiten und können dir helfen, die Welt zu erobern. Außerdem hast du ein ziemlich fortgeschrittenes und interessantes Crafting-System. Wenn du mit deinem Helden in der Welt bist, Minen bezwingst, Quests abschließt und so weiter, erhältst du Rezepte. Damit kannst du dann Gegenstände und andere Dinge herstellen, die du im Kampf verwenden kannst.

Ich finde, die Schleife in diesem Titel, in der man seine Städte aufbaut, Ressourcen sammelt und Krisen und Ereignisse verwaltet, funktioniert gut. Dank des Umstiegs auf 64-Bit zerfällt es nicht auf die gleiche Weise wie seine Vorgänger. Das allererste Elemental: War of Magic neigte dazu, abzustürzen und nicht mehr zu funktionieren. Master of Magic und Heroes of Might and Magic hatten schon immer ein erfolgreiches Konzept. Eine kleine Trivia: Stardock wurde von Atari gebeten, eine Fortsetzung von Master of Magic zu machen, lehnte aber ab und entschied sich stattdessen, etwas Eigenes auf Basis derselben DNA zu schaffen. Das ist die heutige Elementar-Reihe. Obwohl ich heute einen Master of Magic 2 vermisse, sind es die Leute hinter Serien wie Elemental und Age of Wonders, die auf verschiedene Weise das Grundkonzept weiterentwickeln und zu etwas Neuem und Einzigartigem machen.

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Wenn du jemals nach einem 4X-Spiel gesucht hast, das von Fantasy durchdrungen ist, gibt es viele Möglichkeiten. Allerdings denke ich, dass Elemental: Reforged eine ausreichend gute Mischung aus Konzepten und Ideen bietet, die wir schon gesehen haben, mit ein paar eigenen einzigartigen Akzenten. Besonders gefällt mir die Möglichkeit, fast alles bis ins kleinste Detail anzupassen. Viele Spiele dieser Art geben dir normalerweise einen Fußsoldaten mit voreingestellter Ausrüstung, die dann nie benutzt wird. In diesem Titel habe ich festgestellt, dass ich die grundlegenden Truppentypen weiter verbessern und sie über eine ganze Zeit in meiner Kampagne nutzen kann. Je mehr man spielte, desto mehr Waffen, Rüstungen und andere Gegenstände schaltete man frei, um seine Truppen auszurüsten.

Die Geschichten, die du außerhalb des Skirmish-Modus spielen kannst, basieren auf den Ereignissen der vorherigen Spiele. Sie sind nach ihren jeweiligen Spielen benannt und können nun zusätzlich zum Standardmodus gespielt werden. Es gibt immer noch eine Menge Inhalte, da dir drei große Kampagnen und ein vollwertiger Sandbox-Modus präsentiert werden. Ich verbringe die meiste Zeit im Open-World-Modus, da man dort eigene Geschichten, Charaktere, Königreiche und mehr erstellen kann. Wenn du den Sandbox-Modus startest, kannst du deinen Charakter benennen, Hintergrundinformationen bereitstellen, eine Farbe, Waffe, Fähigkeiten auswählen, wie dein Königreich aussehen soll, welche Flagge du verwenden möchtest und vieles mehr. Es lässt sich auf viele Arten anpassen, was ich sehr schätze. Eine Fähigkeit, die du deinem Charakter geben kannst, ist die Fähigkeit, Spinnen anzuwerben oder einzigartige Rüstungssets zu erschaffen. Du hast eine begrenzte Anzahl an Punkten, aber du kannst auch negative Fähigkeiten wählen, die dir einen Extrapunkt geben.

Wo du deine Städte platzierst, ist genauso wichtig wie in jedem anderen 4X-Spiel, das dir einfällt.

Sobald du alle Entscheidungen getroffen, deine Welt gewählt hast und so weiter, wirst du auf der Karte platziert. Das Erste, was du tun musst, ist, eine Stadt zu erschaffen und mit dem Bau zu beginnen. Ich beginne meistens damit, meinen Helden mit neuen Truppen zu verstärken und sicherzustellen, dass ich genug Geld habe. Natürlich hängt das ganz davon ab, welche Art von Helden du hast und was du in der Kampagne machen möchtest. Freiheit ist ihre Stärke, und die Möglichkeiten sind endlos. Während du Gebäude baust, wächst deine Stadt, und mit der Zeit musst du weitere Städte bauen. Man kann neue Technologien und andere Fortschritte durch Entdeckungen erforschen, die sich über ziemlich umfangreiche Technologiebäume erstrecken. Das sollte nicht unterschätzt werden; Du brauchst wirklich Upgrades, neue Einheitentypen, bessere Gebäude und mehr, um gegen deine Gegner anzutreten. Du kannst dich mit ihnen verbünden, wenn du ihre Städte zerstören oder gegen Ende des Spiels bestimmte Missionen ausführen möchtest, um zu gewinnen.

Die Kämpfe selbst erinnern an Age of Wonders 4; Du hast deinen Helden und deine Truppentypen. Du bewegst diese über das Raster und greifst den Gegner an. Je nachdem, worauf du Zugriff hast, können die Kämpfe auf unterschiedliche Weise verlaufen. Wenn du Zugang zu Magie hast, kann dein Held entweder Gegner aus der Distanz verletzen oder schwächen. Du kannst auch die Fähigkeiten deiner Truppen verbessern. Je nachdem, wie du deinen Helden spezialisiert hast, hast du unterschiedliche Fähigkeiten und Optionen. Im Grunde kommt es darauf an, welche Klasse dein Charakter haben sollte, und du kannst zwischen Rollen wie Assassin, Krieger und Magier wählen. Du passt auch deine Ausrüstung entsprechend an. Es ist allerdings etwas schade, dass die Umgebungen, in denen man kämpft, manchmal etwas niedrig aufgelöst aussehen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel des Spiels tatsächlich aus Kampf besteht.

Du kannst deine eigenen Charaktere entwerfen, jeder mit eigenen Fähigkeiten und Aussehen. Du bekommst zu Beginn des Erstellungsprozesses ein paar Punkte, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Es ist ein bisschen wie bei Stellaris und Galactic Civilization, wenn man eine Fraktion erschafft.

Es ist eine schöne Mischung, und ich denke auch, dass sich die Grafik langsam zusammenfügt. In ihren vorherigen Spielen hat das Design nicht immer funktioniert. Es ist ein halbhandgezeichneter Stil, an den ich mich schwer gewöhnen konnte. In diesem Spiel denke ich, dass der Kontrast besser ist, es sieht besser aus, und sowohl die Benutzeroberfläche als auch andere Elemente funktionieren gut zusammen. Es gibt viele Einstellungen, sodass du die Benutzeroberfläche und andere Aspekte nach deinen Wünschen anpassen kannst. Die Musik ist angenehm und passt gut. Es ist deine typische Fantasy-Musik, die du wahrscheinlich nach einer Weile abschaltest und durch deine eigene Musik ersetzt (zur Abwechslung). Dieser Titel wird Sie nicht sprachlos machen, aber dank der Grafik und der Klanglandschaft herrscht eine angenehme Atmosphäre.

Das Spiel ist nicht makellos; Es gibt technische Bugs, und die Dinge funktionieren nicht immer so, wie sie sollten. Stardock Entertainment arbeitet natürlich daran, das Erlebnis durch Updates noch weiter zu verbessern, aber in der Version 1.0 gibt es immer noch einige technische Probleme. Das Spiel steckt außerdem in einem Rastersystem fest und ist nicht auf Sechsecke oder ähnliche Layouts wie modernere 4X-Spiele umgestiegen, was bedeutet, dass es ähnliche Probleme wie frühere Spiele hat. Ein Beispiel dafür ist der Stadtbau, der mit zunehmender Größe komplizierter wird. Auch die Grafik ist im Vergleich zur Konkurrenz relativ veraltet. Age of Wonders 4 ist ein Beispiel für ein Spiel, das deutlich besser aussieht.

Der Technologiebaum ist riesig, daher musst du sorgfältig überlegen, bevor du in diesem Menü eine Auswahl triffst. Wie in Civilization möchtest du vielleicht nicht alles erforschen, sondern deine Zivilisation spezialisieren.

Die KI-Gegner haben gegen Ende deiner Kampagne manchmal Schwierigkeiten, Widerstand zu leisten. Es geht nicht nur um Passivität; Vor allem bist du einfach mächtiger, wenn du deine Karten richtig spielst. Das ist ein Bereich, an dem ich hoffe, dass sie daran arbeiten, da das Spiel hauptsächlich von einem Einzelspieler gespielt wird und kein Mehrspielermodus vorhanden ist. Die Fähigkeit, gegen Computergegner zu spielen, deren Entscheidungen strategisch und taktisch sind, ist wichtig. Ich hoffe, die Entwickler arbeiten daran, das zu verbessern. Im Moment habe ich das Gefühl, dass dein Gegner im Laufe der Zeit Schwierigkeiten hat, sich zu behaupten, während du mächtiger wirst. Es hat auch Schwierigkeiten, in taktischen Schlachten kluge Entscheidungen zu treffen. Mir ist oft passiert, dass ich Flankenmanöver nutzen konnte, um deutlich stärkere Gegner zu besiegen. Manchmal kann es dich jedoch überfahren, wenn du ihm Boni gegeben hast. Im Moment gibt es keinen Mittelweg.

Wenn du dich entscheidest, gegen Elemental: Reforged anzutreten, bekommst du ein kompetentes 4X-Spiel mit etwas veralteten Grafiken und nicht den erfahrensten KI-Gegnern. Dank der Tatsache, dass du im Verlauf des Spiels so viel anderes machst, wird es selten langweilig. Obwohl dieser Titel der beste seiner Reihe ist, denke ich, dass bestimmte Konkurrenten wie Age of Wonders 4 heute schärfere Erlebnisse bieten. Total War: Warhammer macht ebenfalls Fortschritte in einem ähnlichen Genre. Das heißt aber nicht, dass dir das langweilig sein wird. Wenn du ein wenig nostalgisch bist, wie rundenbasierte Strategiespiele wie Civilization 3 und 4 gespielt wurden, könnte das hier interessant sein. Ich liebe die Möglichkeit, praktisch alles im Spiel anzupassen. Es gibt immer etwas, das einen beschäftigt, was positiv ist. Du kannst wirklich deine eigene Geschichte, dein eigenes Königreich und deine eigene Hintergrundgeschichte erschaffen. Während du spielst, kannst du es auf eine Weise zu deinem eigenen machen, wie es vielen anderen Konkurrenten nicht gelingt. Wenn du Rollenspiele und 4X-Titel magst, lohnt es sich, das hier anzuschauen.

Leider kann der Kampf etwas veraltet wirken. Das liegt hauptsächlich an den Texturen und den Low-Polygon-Umgebungen.