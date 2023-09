Elemental kommt nächste Woche zu Disney+

HQ

Yours ist wirklich einer der alten Nörgler, die denken, dass Pixar heutzutage nicht mehr die gleiche Qualität liefert wie früher, also habe ich nur mit den Schultern gezuckt, als Elemental den schlechtesten Kinostart in der modernen Pixar-Geschichte hatte und einige weniger als herausragende Kritiken bekam. Deshalb war es eine angenehme Überraschung, als viele meiner Freunde anfingen, den Film ungefähr zur gleichen Zeit zu loben, als er ein großes Comeback an den Kinokassen feierte. Wir werden sehen, ob sich dieser Erfolg nächste Woche fortsetzt.

Aus einer Pressemitteilung geht hervor, dass Elemental am 13. September auf Disney+ Premiere haben wird. Es wird auch nicht alleine kommen, denn die Making-of-Dokumentation "Good Chemistry: The Story of Elemental" und der Pixar-Kurzfilm "Carl's Date" werden daneben erscheinen.

Hast du Elemental im Kino gesehen und/oder wirst du es zu Hause streamen?