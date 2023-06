Elemental hatte den schlechtesten Kassenstart in der modernen Pixar-Geschichte

HQ

Disney Pixars Elemental schaffte es bei seinem Einspielstart im Inland nur 29,5 Millionen US-Dollar zu erzielen, ein Rekordtief für Pixar.

Elemental hat noch nicht seinen Weg zum globalen Publikum gefunden, da er zum Beispiel im Juli in Großbritannien veröffentlicht wird, aber angesichts des gigantischen Budgets des Films von 200 Millionen US-Dollar gibt es noch viel zu tun, und er würde wahrscheinlich doppelt so viel Geld benötigen, um in irgendeiner Weise als Hit angesehen zu werden.

Elemental hatte Mühe, von seinen ersten Trailern an viel Aufmerksamkeit zu erregen, und er sah sich am Wochenende in The Flash mit einiger Konkurrenz an den Kinokassen konfrontiert, aber es sieht so aus, als wäre dieser Film auch ein kleiner Flop gewesen.

Glaubst du, dass Elemental ein Comeback feiern kann?

Danke, Box Office Mojo.