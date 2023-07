Elemental hat ein großartiges Comeback an den Kinokassen hingelegt

HQ

Elemental hat, wie die neuesten Einspielzahlen zeigen, ein bemerkenswertes Comeback hingelegt und laut Box Office Mojo über 310 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt.

Als Elemental zum ersten Mal veröffentlicht wurde, war es der schlechteste Start in der Geschichte von Pixar an den Kinokassen, aber jetzt ist es Disneys größter Zeichentrick-Hit seit Beginn der Pandemie, nachdem er Lightyear und Encanto übertroffen hat.

In der 5. Woche verdiente Elemental fast so viel wie am ersten Wochenende und zeigte ein großes Durchhaltevermögen. Es hilft, dass Elemental derzeit der führende familienfreundliche Film an den Kinokassen zu sein scheint, ohne dass etwas droht, ihn von diesem Platz zu stoßen. Ein solches Comeback zu erleben, ist jedoch an sich schon eine bemerkenswerte Leistung.

Hast du Elemental schon gesehen?