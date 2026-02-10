Electronic Arts-Veteran Jean-Charles Gaudechon wird Remedy als neuer CEO beitreten

HQ

Remedy Entertainment hat offiziell seinen nächsten CEO gefunden und benannt. Der finnische Entwickler steht derzeit unter der Leitung des Mitgründers und Interims-CEO Markus Mäki, wird jedoch in wenigen Wochen zurücktreten, wenn ein neues Gesicht ins Unternehmen kommt und die Position des Chefs übernimmt.

In einer Pressemitteilung wird bestätigt, dass der ehemalige Electronic Arts- und CCP Games-Veteran Jean-Charles Gaudechon zu Remedy kommen wird, um die CEO-Position zu übernehmen. Dem französischen Manager wird nachgesagt, über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Bereich Gaming und Unterhaltung zu verfügen, und vor diesem Hintergrund hat er eine Stellungnahme zu seiner neuen Rolle veröffentlicht.

"Ich freue mich und fühle mich geehrt, zu einer entscheidenden Zeit zu Remedy zu stoßen. Das Studio hat eine einzigartige kreative Identität und eine starke Pipeline. Mein Engagement ist es, das zu schützen, was es besonders macht, außergewöhnliche Spiele zu liefern und Remedy so zu skalieren, dass es dauerhaften Wert schafft. Remedy hat die Stimme und den Ehrgeiz, eine Säule der Zukunft der Branche zu sein. Wir bleiben den Spielern nahe, verdienen ihre Zeit und ihr Vertrauen und stärken unsere Unabhängigkeit beim Aufbau und Veröffentlichen unserer Spiele, während wir weiterhin eng mit den Partnern zusammenarbeiten, die uns auf unserem Weg unterstützt haben. Ich werde mit meiner Familie nach Finnland ziehen und freue mich unglaublich darauf, direkt mit dem Team im Studio zusammenzuarbeiten."

Gaudechon wird bereits am 1. März zu Remedy stoßen und die CEO-Aufgaben von Mäki übernehmen.