Electronic Arts verpflichtet José Raluy, ehemaligen Direktor und Produzenten bei Mercury Steam und Tequila Works

Der spanische Entwickler Jose Raluy entwirft und leitet seit mehr als 25 Jahren Entwicklungsteams für Videospiele. Jetzt, nachdem er im vergangenen Juli Tequila Works verlassen hat, wo er bei Song of Nunu Regie führte, tritt Raluy dem Team von EA Madrid als neuer Director of Engineering bei.

Dies hat der Entwickler selbst in den sozialen Netzwerken angekündigt und damit seinen Enthusiasmus in dieser neuen Phase gezeigt. José Raluy war zuvor auch bei Mercury Steam tätig, wo er unter anderem als Produzent die Entwicklung der beiden Castlevania: Lords of Shadow-Spiele betreute.

Obwohl er nicht direkt auf Projekte hingewiesen hat, an denen Raluy beteiligt sein wird, ist der neue Hauptsitz von EA Madrid in erster Linie für die Spielqualitätsabteilung des Publishers und auch für die aktive Entwicklung der jährlichen Veröffentlichungen von Madden NFL und EA Sports PGA Tour verantwortlich.

Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Karriere.