Electronic Arts teilt Livestream-Programm "EA Play Live 2022" auf verschiedene Themen auf

Viele Publisher haben in letzter Zeit erkannt, dass sie nicht unbedingt eine große Veranstaltung brauchen, um ihre Themen medienwirksam präsentieren zu können. Electronic Arts ist mit ihrem Format "EA Play Live" zum Beispiel schon vor einigen Jahren auf eine Show umgestiegen, die den Kunden mal mehr mal weniger spannende Programmpunkte im eigenen Kosmos präsentiert.

In diesem Jahr wird das Unternehmen keinen großen Sommer-Livestream veranstalten, bestätigen uns Sprecher von EA auf Nachfrage. Stattdessen sind kleinere Einzelprogramme geplant, die Fans gezielt über bevorstehende Entwicklungen informieren sollen:

"Wir lieben EA Play Live, da es unsere Art ist, mit unseren Spielern in Kontakt zu treten und Neuigkeiten mit euch allen zu teilen. Dieses Jahr läuft es jedoch nicht darauf hinaus, dass wir alles an einem Tag zeigen können. In unseren [...] Studios passieren aufregende Dinge und dieses Jahr werden wir viel mehr über diese Projekte enthüllen können, sobald die Zeit für jedes von ihnen gekommen ist. Wir freuen uns darauf, das ganze Jahr über Zeit mit euch zu verbringen!"