Electronic Arts Madrid verlegt seinen Hauptsitz und eröffnet einen neuen zentralen Raum für seine 600 Mitarbeiter

Es ist vielleicht nicht so öffentlich bekannt, wie es sein sollte, aber Electronic Arts ist eines der größten Unternehmen mit den meisten Mitarbeitern in Spanien. Allein in Madrid haben sie mehr als 600 Mitarbeiter, und es scheint, dass sie entschlossen sind, in der Stadt weiter zu wachsen, denn letzten Donnerstag haben sie das neue Hauptquartier von Electronic Arts Madrid eingeweiht, und Gamereactor war da, um zu feiern und über die Vergangenheit, Gegenwart und vor allem die Zukunft von EA zu sprechen.

Und sie werden Platz dafür haben, denn der Hauptsitz wird in die renovierte Gasfabrik der Sociedad Gasificadora Industrial umziehen, neben dem Bahnhof Méndez Álvaro, der über 14.000 Quadratmeter Grund fläche verfügt, die von Norman Foster in einem offenen Raum umgestaltet wurde, um die Kreativität und den Komfort des Teams zu fördern.

Ein Team, das, wie bereits erwähnt, weiter wachsen wird, "in einem starken Engagement für spanische Talente, um das Wachstum der Videospielindustrie in Spanien zu unterstützen. Dieses Engagement wird nicht nur von den eigenen Mitarbeitern gemacht, sondern auch von den Talenten der Zukunft: Studenten von Schulen und Universitäten, die sich in diesem Bereich spezialisieren und eine frische und erneuerte Vision in die Branche einbringen."

EA Madrid arbeitet nicht nur an seinen Spielen, sondern entwickelt auch die Franchises Madden NFL und EA Sports PGA Tour in Spanien. Wenn Sie einen Blick auf die neuen Büroräume werfen möchten, sollten Sie sich die folgende Bildergalerie nicht entgehen lassen.