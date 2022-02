Electronic Arts hat drei bis vier neue Projekte in Arbeit, möchte zusätzliche Entwicklerstudios kaufen

HQ

Während eines Investment-Meetings in der vergangenen Woche erklärte der Geschäftsführer von Electronic Arts, Blake Jorgensen, dass sie an einem neuen Need for Speed ​​arbeiten. Darüber hinaus plant der Publisher ca. drei bis vier weitere Spiele, die noch nicht öffentlich angekündigt wurden. Was es mit diesen Projekten auf sich habe, wollte man nicht verraten, aber mit den neuen Star-Wars-Produktionen, die kürzlich von Respawn Entertainment angekündigt wurden, haben diese Spiele wohl nichts zu tun.

Jorgensen sprach auch darüber, dass EA als Unternehmen daran interessiert sei, andere Akteure auf dem Markt aufzukaufen. Der Manager wies darauf hin, dass das nur eine von mehreren Möglichkeiten für die Firma sei, in Zukunft effektiver zu werden. An welchen anderen Publishern oder Entwicklern der Konzern derzeit interessiert ist, wurde nicht bekanntgegeben. Letztes Jahr kauften sie die Rennspielexperten von Codemasters auf.

Quelle: Gamingbolt.