Electronic Arts enthüllt die 20 besten Bundesliga-Spieler in EA Sports FC 26

HQ

In einem langsamen, aber stetigen Tempo präsentiert uns EA Sports die verschiedenen Listen der besten EA Sports FC 26 Spieler für FC Ultimate Team. Wir haben uns bereits die Kader für LaLiga, die Premier League und die Saudi Pro League angeschaut, jetzt ist die deutsche Bundesliga an der Reihe. Electronic Arts hat die Liste der 20 besten Spieler der bayerischen Bundesliga veröffentlicht, die wie folgt aussieht:



Joshua Kimmich - 89 - FC Bayern München



Harry Kane - 89 - FC Bayern München



Jamal Musiala - 88 - FC Bayern München



Serhou Guirassy - 87 - Borussia Dortmund



Jonathan Tah - 87 - FC Bayern München



Michael Olise - 86 - FC Bayern München



Gregor Kobel - 86 - Borussia Dortmund



Luis Díaz - 85 - FC Bayern München



Patrik Schick - 85 - Leverkusen



Nico Schlotterbeck 85 - Borussia Dortmund



Dayot Upamecano - 85 - FC Bayern München



Péter Gulácsi - 85 - RB Leipzig



Alphonso Davies - 84 - FC Bayern München



Exequiel Palacios - 84 - Leverkusen



Willi Orban - 84 - RB Leipzig



Alejandro Grimaldo - 84 - Leverkusen



Manuel Neuer - 84 - FC Bayern München



Angelo Stiller - 83 - VfB Stuttgart



Oliver Baumann - 83 - TSG Hoffenheim



Julian Brandt - 83 - Borussia Dortmund



Aleix García - 83 - Leverkusen



Ritsu Doan - 82 - Frankfurt



Jonathan Burkardt - 82 - Frankfurt



Maximilian Mittelstädt - 82 - VfB Stuttgart



Robin Koch - 82 - Frankfurt



Felix Nmecha - 82 - Borussia Dortmund



Die 26 Spieler in den BWS Top 20 in EA Sports FC 26 wurden ebenfalls bekannt gegeben: