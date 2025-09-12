News
EA Sports FC 26
Electronic Arts enthüllt die 20 besten Bundesliga-Spieler in EA Sports FC 26
Und präsentiert auch die Liste der Frauen Bundesliga.
HQ
In einem langsamen, aber stetigen Tempo präsentiert uns EA Sports die verschiedenen Listen der besten EA Sports FC 26 Spieler für FC Ultimate Team. Wir haben uns bereits die Kader für LaLiga, die Premier League und die Saudi Pro League angeschaut, jetzt ist die deutsche Bundesliga an der Reihe. Electronic Arts hat die Liste der 20 besten Spieler der bayerischen Bundesliga veröffentlicht, die wie folgt aussieht:
- Joshua Kimmich - 89 - FC Bayern München
- Harry Kane - 89 - FC Bayern München
- Jamal Musiala - 88 - FC Bayern München
- Serhou Guirassy - 87 - Borussia Dortmund
- Jonathan Tah - 87 - FC Bayern München
- Michael Olise - 86 - FC Bayern München
- Gregor Kobel - 86 - Borussia Dortmund
- Luis Díaz - 85 - FC Bayern München
- Patrik Schick - 85 - Leverkusen
- Nico Schlotterbeck 85 - Borussia Dortmund
- Dayot Upamecano - 85 - FC Bayern München
- Péter Gulácsi - 85 - RB Leipzig
- Alphonso Davies - 84 - FC Bayern München
- Exequiel Palacios - 84 - Leverkusen
- Willi Orban - 84 - RB Leipzig
- Alejandro Grimaldo - 84 - Leverkusen
- Manuel Neuer - 84 - FC Bayern München
- Angelo Stiller - 83 - VfB Stuttgart
- Oliver Baumann - 83 - TSG Hoffenheim
- Julian Brandt - 83 - Borussia Dortmund
- Aleix García - 83 - Leverkusen
- Ritsu Doan - 82 - Frankfurt
- Jonathan Burkardt - 82 - Frankfurt
- Maximilian Mittelstädt - 82 - VfB Stuttgart
- Robin Koch - 82 - Frankfurt
- Felix Nmecha - 82 - Borussia Dortmund
Die 26 Spieler in den BWS Top 20 in EA Sports FC 26 wurden ebenfalls bekannt gegeben:
- Klara Bühl - 86 - FC Bayern München
- Lea Schüller - 86 - FC Bayern München
- Pernille Harder - 86 - FC Bayern München
- Laura Freigang - 85 - Frankfurt
- Georgia Stanway - 85 - FC Bayern München
- Alexandra Popp - 85 - VfL Wolfsburg
- Svenja Huth - 85 - VfL Wolfsburg
- Giulia Gwinn - 84 - FC Bayern München
- Géraldine Reuteler - 84 - Frankfurt
- Lena Oberdorf - 84 - FC Bayern München
- Glódís Perla - Viggósdóttir - 84 - FC Bayern München
- Lineth Beerensteyn - 84 - VfL Wolfsburg
- Janina Minge - 84 - VfL Wolfsburg
- Arianna Caruso - 83 - FC Bayern München
- Selina Cerci - 83 - TSG Hoffenheim
- Vanessa Gilles - 83 - FC Bayern München
- Nicole Anyomi - 83 - Frankfurt
- Lena Lattwein - 83 - VfL Wolfsburg
- Linda Dallmann - 83 - FC Bayern München
- Elisa Senß - 82 - Frankfurt
- Vanessa Fudalla - 82 - Leverkusen
- Sophia Kleinherne - 82 - VfL Wolfsburg
- Kristin Kögel - 82 - Leverkusen
- Carolin Simon - 82 - FC Bayern München
- Kessya Bussy - 82 - VfL Wolfsburg
- Magdalena Eriksson - 82 - FC Bayern München