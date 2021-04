Electronic Arts aktiviert höhere Bildraten für zwölf eigene Titel auf Xbox Series

You're watching Werben

Xbox-Programmdirektor Jason Ronald deutete Anfang dieser Woche Neuigkeiten zum Abwärtskompatibilitäts-Feature "FPS Boost" an und nun wissen wir, auf was er sich dabei konkret bezogen haben wird. Larry Hryb, Programmdirektor von Xbox Live, bestätigte gestern, dass ein Dutzend alter EA-Spiele ab sofort von diesem Verfahren profitieren und auf Xbox-Series-Geräten mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde laufen sollen:



Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield V

Mirror's Edge Catalyst

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Titanfall

Titanfall 2

Unravel Two



In einigen Fällen werden die höheren Bildraten aus technischen Gründen nicht automatisch aktiviert und müssen manuell festgelegt werden. Sea of Solitude, ein Spiel aus Deutschland, lässt sich ebenfalls in dieser Liste finden. Im Gegensatz zu allen anderen Titeln läuft es aber nur mit 60 Bildern pro Sekunde auf der modernen Hardware.