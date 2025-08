Elder Scrolls Online startet heute in eine Woche voller kostenloser Spielspaße

HQ

Die QuakeCon beginnt morgen, am 7. August, im Gaylord Texan Resort & Convention Center in Gravepine, Texas, und bringt Multiplayer- und Online-Gaming-Enthusiasten für vier Tage voller Aktivitäten zusammen. Zenimax wollte sich an den Feierlichkeiten beteiligen und Elder Scrolls Online eine Woche lang bis zum 12. August für jedermann kostenlos verfügbar machen.

Während dieser Zeit können alle Spieler auf das Basisspiel zugreifen, das Spiel mit den vier grundlegenden Charakterklassen erleben und den Modi PvP, Schlachtfelder und Allianzkrieg beitreten. Wenn du bereits an einem Free-to-Play-Zeitraum teilgenommen hast, behältst du deinen vorherigen Fortschritt, und wenn du zum ersten Mal spielst, erhältst du außerdem 500 Kronen, die du im Ingame-Shop ausgeben kannst.

Sie können diese kostenlose Testversion auf allen PC- und Konsolenversionen des Spiels genießen. Darüber hinaus gibt es bis zum 12. August einen Sonderrabatt auf das Basisspiel und die Premium Edition. Werdet ihr das QuakeCon-Angebot von ESO nutzen?