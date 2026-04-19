Elder Scrolls-Fans sind es leid, auf ein neues Spiel zu warten, also haben sie ihr eigenes entwickelt, mit all Morrowinds Verrücktheit

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Wir sind schätzungsweise noch ein paar Jahre bis zum Start von The Elder Scrolls VI, und viele Fans sind es leid, Skyrim neu zu starten oder nach Gerüchten über Bethesdas kommendes Fantasy-RPG zu suchen. Die Leute bei NerveLabs haben beschlossen, ihr eigenes Spiel zu entwickeln und das Chaos von The Elder Scrolls III: Morrowind mit ihrem neuen Spiel, The Lantern of the Laughless Saint, nachzuahmen.

Dieser Entwickler/Publisher hat in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und Sie können ihre Videos zur Erklärung des Spiels auf der Steam-Seite von The Lantern of the Laughless Saint hier sehen. Wie Tainted Grail: The Fall of Avalon will The Lantern of the Laughless Saint ein Scrolls-ähnliches Werk sein, während alle anderen sich Soulslikes anschauen.

Es enthält Zauber, die dich 1.500 Meter in die Luft schießen und dich dann unsanft in den Tod fallen lassen, seltsame Gegner mit wilden Tieren, NPCs, die wie lähmende Dämonen aussehen, Taschendiebstahl, Schlossknacken, die Freiheit, jeden zu töten, den du willst, und Koop. Das klingt vielleicht etwas zu schön, um wahr zu sein, und doch kann NerveLabs bei so einer Nachfrage nach diesem Spieltyp das umsetzen. Die Laterne des lachlosen Heiligen soll irgendwann in diesem Jahr erscheinen.