Elden Rings Storytelling inspirierte Neil Druckmann

HQ

Naughty Dog Co-Präsident und The Last of Us Autor Neil Druckmann hat das Geschichtenerzählen von Elden Ring gelobt und wie es durch Gameplay und nicht direkt durch Cinematics gemacht wird.

"Ich bin in letzter Zeit fasziniert von Sachen wie Elden Ring und Inside, die sich nicht so sehr auf traditionelle Erzählungen verlassen, um ihre Geschichte zu erzählen. Einige der besten Geschichten in The Last of Us sind die Cinematics, aber vieles davon ist im Gameplay und bewegt sich im Raum und versteht die Geschichte eines Raumes, indem man ihn einfach betrachtet und untersucht. Für mich ist das im Moment eine der besten Freuden, die ich von Spielen bekomme, die ihrem Publikum vertrauen, Dinge herauszufinden. [Spiele], die nicht deine Hand halten, das ist das Zeug, das mich wirklich fasziniert. "

Es mag seltsam erscheinen, Elden Ring als ein Spiel mit unglaublichem Storytelling zu sehen, da es sich nicht auf traditionelle narrative Mittel konzentriert, sondern eine Geschichte der Welt hat, die die Spieler herausfinden, indem sie Zeit in die Charaktere und Erkundung investieren. Es gelang jedoch, eine Nominierung für die Kategorie "Beste Erzählung" bei den Game Awards zu erhalten, so dass es scheint, dass andere das Spiel für sein Storytelling anerkannt haben.

Trotz des Lobes sieht es nicht so aus, als würde Druckmann viele der Storytelling-Taktiken von FromSoftware in absehbarer Zeit übernehmen. "Das bedeutet nicht, dass wir nie Dialoge oder Zwischensequenzen haben werden, ich denke, das sind Werkzeuge in Ihrem Werkzeugkasten", sagte Druckmann im Gespräch mit der Washington Post. "Und ich denke, es gibt einen Weg, dieses Zeug voranzutreiben, zumindest für die Art von Spielen, die wir bei Naughty Dog machen."

Welchen Erzählstil bevorzugen Sie? Lassen Sie es uns wissen.

Danke, The Washington Post