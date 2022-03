Elden Rings: Fruchtgummis nähren Befleckte auf der beschwerlichen Reise durch das Zwischenland

HQ

Der deutsche Süßwarenhersteller Trolli hat sich mit Bandai Namco zusammengetan, um eine besondere Variante ihrer Fruchtgummis "Pfirsichringe" anzufertigen. Die sogenannten "Elden Rings" sollen ausgewählten Influencern in den USA während ihrer beschwerlichen Zeit im Zwischenland Trost und vor allem Zucker spenden. Wie wir aus eigener Erfahrung wissen, können die Spieler des neuen Fromsoftware-Titels beides gut brauchen (falls ihr Hilfe beim Spiel braucht, werft einen Blick in unseren praktischen Guide). Diese Limited Edition ist nicht frei erhältlich, sondern lediglich eine Sonderanfertigung für das Marketing von Elden Ring. Dass die Zuständigen mit diesem kleinen PR-Spaß ihre Freude hatten, erkennt man unter anderem am hochqualitativen Cover-Artwork:

Quelle: Trolli.