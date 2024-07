Elden Ring wurde auf Version 1.13 aktualisiert, und zwar durch eine Verbesserung der Statistik in fast allen Bereichen

HQ

Seit Jahren sind wir an die Spielbalance-Patches von FromSoftware gewöhnt, die sich darauf konzentrieren, Fehler zu beheben und auch die Leistung einiger der beliebtesten und kaputtesten Waffen oder Builds des Spiels zu reduzieren. Aber es scheint, dass das Team von Hidetaka Miyazaki nach der Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree und der Kritik an seinem hohen Schwierigkeitsgrad es für richtig hielt, den Spielern einen kleinen Schub zu geben, indem es fast jeden Aspekt des Spiels neu ausbalancierte.

Elden Ring Patch 1.13 Zu den Hinweisen gehören verbesserte Werte und Geschwindigkeit, insbesondere bei den Lichtschwertern, sowie Haltungsschaden. Einige Unverwundbarkeitszeiten und -frames wurden auch für den PvP-Modus angepasst. Die vollständige Liste von Bandai Namco finden Sie hier.

Natürlich wird es immer Spieler geben, für die der unmögliche Schwierigkeitsgrad nur ein lustiger Begriff ist, wie dieser Spieler, der Messmer auf Level 1 ohne Buffs oder Würfeln besiegt hat.