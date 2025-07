Elden Ring: Tarnished Edition wurde in den USA als Altersfreigabe eingestuft

HQ

Es wäre übertrieben zu sagen, dass es im Moment eine Fülle von exklusiven Spielen für die Switch 2 gibt, aber die, die verfügbar sind, sind zumindest von hohem Kaliber. Darüber hinaus gibt es eine Menge Spiele von Drittanbietern zur Auswahl, darunter Größen wie Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy und Street Fighter 6.

Und es gibt noch mehr um die Ecke, nicht zuletzt Elden Ring: Tarnished Edition (komplett mit der Erweiterung Shadow of the Erdtree und mehr). Aber wann wird es eintreffen? Darauf haben wir derzeit keine Antwort, aber es würde uns wundern, wenn wir sie morgen nicht bekommen.

Wie wir Ihnen gestern berichtet haben, hat Bandai Namco am 2. Juli ein eigenes Event, bei dem viele Spiele vorgestellt werden - und jetzt stellt My Nintendo News fest, dass das Spiel gerade vom amerikanischen ESRB als Altersfreigabe eingestuft wurde. Man kann also vermuten, dass ein Release nicht mehr allzu weit entfernt ist – und vorher müssen wir ihn sehen und einen Launch-Termin bekommen

Es besteht also eine gute Chance, dass wir uns Elden Ring: Tarnished Edition am Mittwoch oder möglicherweise auf der Gamescom im August ansehen können.