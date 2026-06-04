Elden Ring: Tarnished Edition erscheint im August auf der Switch 2

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Nach einer Phase der Stille haben alle mutigen Abenteurer endlich ein bestimmtes Datum, auf das sie sich freuen können. Elden Ring: Tarnished Edition soll am 28. August auf der Switch 2 erscheinen. Dies wurde nun sowohl von Bandai Namco als auch von FromSoftware bestätigt.

Die Edition enthält das Basisspiel sowie die umfangreiche Erweiterung Shadow of the Erdtree, die auf der Geschichte aufbaut und neue Gebiete, Gegner, Ausrüstung und Bosse einführt.

Neben der Erweiterung enthält die Tarnished Edition auch neue Inhalte in Form von zwei neuen Startklassen, neuer Rüstung und mehr Möglichkeiten zur Charakteranpassung. Torrent, das übernatürliche Pferd, auf dem du herumreitest, wird ebenfalls leicht anpassbar sein.

Gleichzeitig bestätigt Bandai Namco, dass die neuen Inhalte auch separat für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC über Steam erhältlich sein werden.

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