Elden Ring: Shadows of the Erdtree der am höchsten bewertete DLC aller Zeiten auf Metacritic

HQ

ARPG- und Souls-Fans im Allgemeinen sollten die Stunden zählen, bis sie am Freitag, den 21. Juni, mit der Erkundung der Shadowlands in Elden Ring: Shadows of the Erdtree beginnen können. Die große Erweiterung des Open-World-Titels von FromSoftware steht vor der Tür, und wir konnten sie bereits abschließen und können euch sagen, dass sie (unserer Meinung nach) ein Meisterwerk ist.

Und wir sind sicherlich nicht die einzigen, die so denken. Laut den aktuellen Statistiken von Metacritic ist Shadows of the Erdtree derzeit das am höchsten bewertete eigenständige Spiel-Add-on in der Geschichte. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat es einen Medienwert von 95, basierend auf 56 Bewertungen. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was das bedeutet, steht das Basisspiel bei hervorragenden 96, so dass es so aussieht, als ob die mutigen Spieler, die nach dem Sieg über Radahn und Mogh auf die Erweiterung zugreifen können, einige hochwertige Inhalte vor ihrer Haustür haben werden.

Bist du bereit, es am Freitag in Elden Ring: Shadows off the Erdtree mit den Shadowlands und Messmer aufzunehmen?