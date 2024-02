Elden Ring Shadow of the Erdtree Trailer im Detail

HQ

FromSoftware-Spiele sind aus vielen Gründen beliebt. Ihre Schwierigkeit gefällt unserem inneren Sadisten und lässt uns unsere Köpfe immer und immer wieder gegen eine Wand schlagen, bis wir schließlich die Oberhand gewinnen. Viele Leute - sogar einige, die sich dafür entscheiden, die Spiele nicht zu spielen - lieben es auch, sich in der Geschichte der Welten von FromSoftware zu verlieren. Ihre Erzählungen sind nicht immer geradlinig, aber ihre Welten sind durchweg immersiv und ziehen Fans von dunklerer, düstererer Fantasie an.

Mit dem neuen Trailer zur Elden Ring -Erweiterung Shadow of the Erdtree gibt es viel zu analysieren. Wir haben bereits über die Gameplay-Features gesprochen, die ihr erhalten werdet, aber natürlich gab es in diesen drei kurzen Minuten auch eine Menge Handlung und Hintergrundgeschichte. Schauen wir uns ohne weitere Umschweife an, was wir aus dem Trailer über Shadow of the Erdtree herausfinden können.

Wir beginnen mit einem Blick auf Miquellas Hand im Mohgwyn-Palast. Nachdem du Mohg im Basisspiel besiegt hast, konntest du mit dieser blutigen, verdorrten Hand interagieren, die aus einem Kokon herausragte, aber du konntest nicht viel mehr tun. Sobald er auf den Boden fiel, war es das. Aus einer Zeile gegen Ende des Trailers geht jedoch hervor, dass wir die Hand berühren müssen, um das Land der Schatten zu betreten, das neue Gebiet in Shadow of the Erdtree.

Daraus wissen wir bereits zwei Dinge. Erstens ist es möglich, dass dieses Gebiet eine eigene Karte hat, anstatt innerhalb der größeren Karte von Elden Ring zu existieren. Zweitens sieht es so aus, als müsste man Mohg besiegen, um überhaupt zum DLC zu gelangen. Er ist einer der schwierigsten Bosse im Spiel, und daher musst du ein ziemlich hohes Level haben, um ihn zu besiegen. Erwarte nicht, dass du direkt aus Limgrave in das Land der Schatten springst. Obwohl, wenn ich das sage, kann ich mir schon die Speedrunner vorstellen, die genau das tun werden.

Was ist das Land der Schatten? Nun, so wie der Trailer und die Videobeschreibung aussehen, handelt es sich um einen Bereich, der "vom Erdbaum verdeckt wird". Alles, was mit Goldenem zu tun hat, soll diesen Ort nicht berühren können, was bedeutet, dass im Gegensatz zum Hauptspiel, wo das Licht des Erdbaums so ziemlich jeden durch seine Wurzeln wieder zum Leben erwecken kann, Es sieht so aus, als würden wir hier dieses goldene Licht beraubt werden. Nach den Bildern, die bisher geteilt wurden, sieht es so aus, als ob das Land der Schatten eine Art Vorhölle oder sogar ein höllischer Ort in der Geschichte von Elden Ring ist. Es gibt eine Menge satanischer Bilder rund um Messmer den Pfähler, auf den wir gleich noch eingehen werden, aber dies fühlt sich auf jeden Fall wie ein dunklerer Raum an als einige der fieseren Bereiche in Elden Ring. Außerdem gibt es einen Giftsumpf, also werden wir auf jeden Fall leiden.

Dieses Land ist auch der Ort, an dem Marika zum ersten Mal einen Fuß gesetzt haben soll. Da Marika die Mutter der Halbgötter des Spiels ist, macht es Sinn, dass sie, die im Wesentlichen den Tod aus der Welt entfernt hat, ihre Reise an einem Ort ohne das Licht des Erdbaums begonnen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in dieser Erweiterung mehr über ihre Herkunft erfahren und vielleicht auch einige der Geheimnisse um sie lösen werden, die auch nach dem Sieg über sie/Radagon in der letzten Schlacht bestehen geblieben sind. Es ist auch wahrscheinlich, dass wir mehr Informationen über ihren Krieg gegen die Riesen erhalten, da es im Trailer eine Zeile gibt, in der erwähnt wird, dass ein bestimmtes Volk keine Heiligen war und dass sie nur auf der Verliererseite eines Krieges standen, gefolgt von einem massiven Feind, der Feuer in den Boden stampft. Vielleicht interpretieren wir da aber zu viel hinein.

Im Laufe des Trailers wird uns von Kind Miquella erzählt. Miquella, der Zwillingsbruder von Malenia, war im Originalspiel ein Opfer. Verflucht mit ewiger Jugend, wurde er von Mohg gejagt und in den Mohgwyn-Palast gebracht. Im Basisspiel scheint Miquella zu Nichts verkümmert zu sein, aber jetzt, in dieser Erweiterung, wissen wir, dass er sich tatsächlich von seinen irdischen Fesseln befreit hat und sich auf den Weg ins Land der Schatten gemacht hat. FromSoftware hält die Gründe dafür geheim, aber ich denke, wir können es versuchen.

Eine populäre Theorie deutet derzeit darauf hin, dass Messmer der Pfähler Miquella ist. Einige Leute lehnen diese Theorie wegen der unterschiedlichen Namen und der Tatsache ab, dass Kind Miquella wahrscheinlich nicht so kantig ist, wenn man seine früheren Darstellungen in der Geschichte bedenkt. Wenn wir jedoch etwas über das Storytelling von FromSoftware wissen, dann, dass sie es lieben, Charaktere mit Pseudonymen zu verstecken, und dass sie Tragödien lieben.

Hoarah Loux ist Godfrey, der erste Eldenlord, Marika ist Radagon und umgekehrt, Renna ist Ranni die Hexe. Es gibt viele Beispiele von Charakteren, die ihre wahre Persönlichkeit verbergen, und es wäre ein Leichtes für Miquella, dasselbe zu tun. Nachdem er von Mohg entführt und wahrscheinlich gefoltert wurde, hat Miquella so gut wie keine Chance, sein früheres, gütiges Selbst zu sein, und selbst wenn er ins Land der Schatten entkommen würde, könnte er sehr leicht eine dunklere, verdrehtere Version seines Halbgott-Selbst haben. Auch die Ähnlichkeiten, die er mit Miquella teilt, sind nicht von der Hand zu weisen. Die roten Haare, die aus seinem Helm quillen, die langen, dünnen Arme, die an die verdorrten Gliedmaßen erinnern, die wir im Mohgwyn-Palast berühren. Es mag wie die naheliegendste Lösung erscheinen, aber das liegt daran, dass es erzählerisch am sinnvollsten ist. Außerdem können wir einen der wenigen Halbgötter bekämpfen, gegen die wir im Basisspiel nicht kämpfen können.

Der Fall von Kind Miquella wäre ein großartiger erzählerischer Aufhänger für Shadow of the Erdtree, und es scheint, dass Messmer durch sein Aussehen ein wirklich verkorkster Typ ist. Die Schlange, die ihm folgt, als er den Wohnwagen betritt, verleiht ihm mehr satanische Symbolik und deutet sogar darauf hin, dass er sich auch gegen die Götter stellt, genau wie Rykard es tat, indem er sich mit dieser massiven Schlange verschmolz.

Das ist so ziemlich alles, was wir bisher aus dem Trailer entnehmen können. Hast du irgendwelche brennenden Theorien, die du dir von der Seele reden willst? Hast du etwas, von dem du denkst, dass wir es verpasst haben? Lassen Sie es uns unten wissen!