Elden Ring: Shadow of the Erdtree Story-Trailer erweckt ein uraltes Böses

Bandai Namco hat vor wenigen Minuten den Story-Trailer zu Shadow of the Erdtree enthüllt, der der einzige DLC für Elden Ring sein wird. FromSoftware hat lange an diesen neuen Inhalten für seinen Open-World-Titel gearbeitet, und es sieht so aus, als ob sie dem Originalspiel gerecht werden (wenn nicht sogar übertreffen) werden.

Dieses Abenteuer ist nichts für Anfänger, denn um in die neue Geschichte von Shadow of the Erdtree einzusteigen, musst du den Boss von Blood Lord Mogh in deinem eigenen Spiel besiegt haben. Ein harter Gegner, aber er verblasst sicherlich im Vergleich zur Macht von Messmer, dem vermeintlichen Endboss im DLC.

Dieser Clip gibt eine Vorschau auf die Rückkehr eines uralten Bösen, das das Schicksal von Malenias Bruder Miquella besiegelte, dessen Anhänger den Namen der Befleckten fälschten. Schaut es euch unten an und lasst uns wissen, ob ihr der Herausforderung gewachsen seid, die am 21. Juni auf PC, Xbox und PlayStation beginnt.