Elden Ring: Shadow of the Erdtree kommt vielleicht nicht so bald

Laut Daten der Muttergesellschaft von FromSoftware, Kadokawa, werden wir die mit Spannung erwartete Erweiterung von Elden Ring, Shadow of the Erdtree, möglicherweise nicht so früh sehen, wie wir vielleicht gedacht haben.

Wie die Finanzergebnisse von Kadokawa lesen, scheint der einzige Titel, der von FromSoftware für das nächste Jahr kommt, Armored Core VI: Fires of Rubicon zu sein. In dem Bericht ist Elden Ring: Shadow of the Erdtree aufgeführt, aber es befindet sich unter "mittel- bis langfristiger Richtung".

Es scheint, dass Kadokawa die Gewinne auf Elden Ring maximieren will, indem er die Lebensdauer des geistigen Eigentums verlängert. Das bedeutet, dass wir die Erweiterung wahrscheinlich frühestens um diese Zeit im nächsten Jahr sehen werden.

Zumindest FromSoftware-Fans werden dieses Jahr einen neuen Titel bekommen, da Armored Core VI diesen August auf den Markt kommt. Für diejenigen, die sehen wollten, worum es in Shadow of the Erdtree geht, könnte dieses Warten jedoch schmerzhaft sein.