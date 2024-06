Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist so scharf, wie wir es uns erhofft hatten

HQ

HQ

Es ist immer noch ziemlich verrückt, dass es nach der Veröffentlichung von FromSoftwares Mega-Hit Elden Ring mehr als zwei Jahre gedauert hat, bis wir die erste und einzige Erweiterung für das Spiel bekamen. Es ist leicht vorstellbar, dass einige Anzugträger an der Spitze darauf gedrängt haben, dass FromSoftware zuschlägt, solange das Eisen heiß war, und so schnell wie möglich neue kostenpflichtige Inhalte für das Spiel veröffentlicht, das im Februar dieses Jahres über 23 Millionen Exemplare verkauft hatte. Warum haben die Entwickler also so lange gebraucht, um eine Erweiterung fertig zu stellen? Laut einem Vertreter von Bandai Namco bei einem Preview-Event, an dem ich kürzlich in Paris teilgenommen habe, ist die lange Entwicklungszeit zum Teil auf den Umfang zurückzuführen - Shadow of the Earth Tree ist bei weitem der größte DLC, den FromSoftware je erstellt hat - und die Entwickler wollten sicherstellen, dass er dem geliebten und von der Kritik gefeierten Hauptspiel gerecht wird.

Basierend auf den drei Stunden, die ich hatte, um die Erweiterung zu spielen, fühlt sie sich auf jeden Fall sowohl riesig als auch eine hervorragende Erweiterung des Hauptspiels an. Schatten des Erdbaums ist mehr Elden Ring - im Guten wie im Schlechten. Für die überwiegende Mehrheit wahrscheinlich alles gut, aber für diejenigen, die auf eine direktere (und ich wage zu sagen "fesselnde"?) Erzählung oder einen zugänglicheren Schwierigkeitsgrad hoffen, habe ich schlechte Nachrichten. Shadow of the Erdtree ist in seiner Herangehensweise an das Storytelling mindestens so obskur wie das Hauptspiel, und das Land der Schatten, in dem die Erweiterung spielt, ist die Heimat einiger der tödlichsten Gegner, denen dein Befleckter begegnen wird. Es gibt einen guten Grund, warum die Erweiterung erst aufgerufen werden kann, nachdem der Spieler sowohl Starscourge Radahn als auch Mogh, Lord of Blood im Hauptspiel besiegt hat, und warum From Software empfiehlt, sie als eines der allerletzten Dinge im Spiel anzugehen.

Werbung:

Es ist an sich schon ein ziemlich mutiger Schachzug, FromSoftware sperrt eine riesige und extrem gehypte Erweiterung hinter einen der letzten und herausforderndsten Bosse in einem Spiel, das bereits den Ruf hat, extrem schwierig zu sein. Man kann über diese Entscheidung sagen, was man will, aber sie zeigt, dass FromSoftware sich weiterhin weigert, ihre Vision zu gefährden, in erster Linie herausfordernde Inhalte für ihre treuesten Fans zu entwerfen, wofür ich als einer von ihnen großen Respekt habe. Ich habe jedoch keinen Zweifel daran, dass einige Spieler bitter enttäuscht sein werden, wenn sie feststellen, dass sie die Zugangsvoraussetzungen der Erweiterung nicht erfüllen oder feststellen, dass sie ihre Speicherdaten in den zwei Jahren seit der Veröffentlichung des Hauptspiels versehentlich gelöscht haben.

Aber hoffentlich hat die überwiegende Mehrheit die Zugangsvoraussetzungen verstanden und sich entsprechend vorbereitet, und für sie erwartet sie ein brutales und trostloses neues Gebiet, in das sie durch Berühren des verdorrten Arms, der aus der Puppe in Moghs Mausoleum ragt, transportiert werden. Das Land der Schatten ist, wie der Name schon sagt, eine ziemlich trostlose Gegend, die von etwas verdunkelt wird, das wie riesige Vorhänge am Himmel vor dem vertrauten Erdbaum aussieht. Es gibt tote Bäume, kryptische NPCs, die versuchen, Malenias Bruder Miquella aufzuspüren, und nicht zuletzt groteske Monster, die deinen Befleckten mit nur wenigen Schlägen beenden können.

FromSoftware hatte drei Charaktere der Stufe 150 für die Demo vorbereitet, aus denen man wählen konnte: einen Charakter, der zu gleichen Teilen auf Stärke, Geschicklichkeit oder zu gleichen Teilen auf Glauben und Intelligenz ausgerichtet war. Ich habe mich für Letzteres entschieden, nicht weil ich Magie bevorzuge (in dieser Art von Spiel nehme ich normalerweise die größte und schwerste Waffe, die ich in die Finger bekomme), sondern weil dieser Charakter Zugang zu den neuen Kampfsportwaffen hatte, die wir im Gameplay-Trailer für die Erweiterung gesehen haben und die der Bandai Namco-Vertreter als seinen persönlichen Favoriten bezeichnete.

Also beginne ich die Demo als MMA-Magier, der auf dem Rücken unseres treuen Torrents durch die Ebenen der Shadowlands reitet. Ich halte Ausschau nach großartigen Schlössern und anderen Sehenswürdigkeiten am Horizont und genieße die immer faszinierende künstlerische Ausrichtung von FromSoftware. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn in der Ferne entdecke ich den großen, brennenden Koloss, den wir in den Anhängern gesehen haben, und ich beschließe, darauf zuzufahren. Als er mich entdeckt, fängt er an, Feuerbälle auf mich zu werfen, denen ich mit Hilfe von Torrent relativ leicht ausweichen kann. Ich schaffe es, in seine Taille zu reiten, wo ich von Torrent springe und anfange, an seinen Knöcheln zu hacken. So weit, so gut, bis er in den Boden stampft und eine Schockwelle aussendet, die mich aus voller Gesundheit tötet. Na ja, das muss ein anderes Mal sein.

Werbung:

Als ich wieder zum Leben erwache, fahre ich an dem Koloss vorbei und befinde mich an einem Scheideweg. Der Vertreter von Bamco hatte uns bereits darüber informiert, dass die Straße nach links zur Burg Belurat führt, der Heimat des Löwenbosses, den wir in den Trailern gesehen haben, während die Straße nach rechts zu einer anderen Burg namens Ensis führt. Es ist für mich selbstverständlich, Belurat aufzusuchen, und laut dem Vertreter ist es auch das einfachste Gebiet, das man zuerst in Angriff nehmen kann.

Aber vorher steige ich in einem kleinen Lager von NPCs ab, darunter ein beeindruckend aussehender Ritter namens Freya. Sie alle reden kryptisch über Miquella, und wenn ich eine Ahnung hätte, was das alles bedeutet, würde ich es gerne mit Ihnen teilen. Hier lerne ich auch eine neue Art von Sammlerstück kennen, dessen Namen ich leider vergessen habe, aber es ist kaum zu übersehen. Dies ist nur im Land der Schatten zu finden und erhöht deinen Schaden, während du den erlittenen Schaden verringerst. Es ist von Sekiros Upgrade-System inspiriert und wirkt sich nur auf deinen Charakter im Land der Schatten aus. Wie gesagt, mein Mann war Level 150, und basierend auf der allgemeinen Herausforderung der Demo denke ich, dass ihr diese Upgrades brauchen werdet, es sei denn, ihr stürzt euch als hochstufiger Charakter in die Erweiterung.

Belurat ist ein massives Schloss mit Schwerpunkt auf vertikalem Design, das sich zu gleichen Teilen golden und dunkel und in seinen Inspirationen ein wenig orientalisch anfühlt. Der Hauptfeind ist hier eine Art Geist, der mir im Design etwas uninspiriert vorkam, aber durch eine gruselige Kreuzung aus Skorpionen und Spinnen, Mini-Versionen der "Death Rite Birds" aus dem Hauptspiel und nicht zuletzt durch eine schreckliche neue Art von Omen-Ritter ausgeglichen wird, der unaufhörlich mit seinen beiden Einhandschwertern angreift. hat unendlich viel Ausgeglichenheit und tötet dich natürlich mit zwei oder drei Treffern.

Ich selbst greife mit Fäusten und fliegenden Tritten an, die aussehen wie etwas direkt aus Sekiro. Es fühlt sich großartig an und verursacht überraschend viel Schaden, hat aber eine schreckliche Reichweite. Ich habe auch eine Handvoll neuer Zauber zur Verfügung, darunter einen neuen "Brüll"-Typ, bei dem ich durch einen Bärenkopf brülle und nach und nach Schaden bei allen Gegnern in der Umgebung aufbaue. Ein weiterer Favorit ist ein neuer Hexereizauber, mit dem ich blitzschnell in Feinde hinein- und herausblitzen kann, was im PvP ziemlich giftig sein wird.

Einige von uns merken bald, dass es nicht die beste Nutzung unserer Zeit ist, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, wenn wir ein paar Feinde angreifen, die nicht als echte Bosse gelten, also fangen wir an, hektisch durch das Schloss zu rennen und zu rollen. Mit einer Armee von Feinden auf den Fersen finden wir eine Stätte der Gnade an einer goldenen Mauer an der Spitze der Burg, und hier befindet sich der Löwenboss.

Da ich nur wenig Zeit habe, schäme ich mich nicht, um Hilfe zu rufen, also läute ich die Glocke und hole mir einen neuen Geisterascheritter namens Andreas, der mir im Kampf hilft. Aber selbst mit seiner Hilfe werde ich immer wieder von dem Löwen geschlagen, der durch die Arena tanzt, krallt, beißt, spuckt und Donner und Schneestürme verursacht. Und ich bin eindeutig nicht der Einzige - überall auf den Bildschirmen gibt es Seufzer, Stöhnen, Flüche und "Nein!"-Rufe, wenn man kurz davor ist, den Boss zu besiegen und dann Mist zu bauen.

Um so viel wie möglich von der Demo zu sehen, teleportiere ich mich weg und mache mich auf den Weg nach Ensis Castle. Soweit ich das beurteilen kann, handelt es sich im Gegensatz zu Belurat nicht um einen neuen Legacy-Dungeon, sondern eher um einen mittelgroßen Dungeon, der zwei Gebiete überbrückt. Es ist ein Carian-Thema und auf die Spitze getrieben - teleportierende Magier, Ritter mit kolossalen magischen Hämmern und ein karischer Ritter-NPC mit einem Zweihandschwert, das dich im Grunde mit einem einzigen Schlag erledigt.

Hier stelle ich auch fest, dass mein Rucksack voller anderer neuer und maximal verbesserter Waffen ist. Zu den Favoriten gehören eine Bärenklaue, mit der ich als Wolverine spielen kann, eine goldene Hellebarde, die die schrecklichen Luftangriffe der Schmelztiegelritter als Waffenkunst hat, und ein großartiges Katana, dessen Waffenkunst mehr oder weniger Sekiros Ichimonji dreimal hintereinander ist. Doch selbst mit diesen mächtigen Waffen und dem Ritter Andreas im Rücken versage ich dem Schlossboss – einer hoch aufragenden Frau in Ritterrüstung, die erbarmungslos zwei Schwerter schwingt, ein magisches Projektil nach dem anderen abfeuert und in der zweiten Phase des Kampfes ihre Waffen verzaubert und fallende Kometen beschwört, deren Schockwellen man nur durch einen Sprung ausweichen kann. Obwohl ich beängstigend nah dran bin, schaffe ich es leider nicht, sie zu besiegen, aber ich teile die Freude meines Teamkollegen, der es schafft und dem anschließend von einem Vertreter mitgeteilt wird, dass er nicht weiterfahren darf.

Bevor die Zeit abläuft, bekomme ich auch noch einen kleinen Mini-Dungeon zu sehen. Ja, Katakomben und ähnliche Nebeninhalte sind zurück, aber basierend auf dem, was ich hier gesehen habe, habe ich den Eindruck, dass dieses Mal mehr Seele und Kreativität in sie gesteckt wurde. Dieser spezielle Mini-Dungeon bot einige Plattformer und hatte eine starke Bloodborne-Atmosphäre. Ich werde nicht verraten, auf welche Weise, aber ich kann Ihnen sagen, dass es mit den sogenannten "Living Jars" à la Alexander aus dem Hauptspiel zu tun hat.

Ich verließ die Pariser Kirche mit dem Wunsch, die gesamte Erweiterung in die Hände zu bekommen. Im Einklang mit der DLC-Tradition von FromSoftware sieht es so aus, als würden wir erstklassiges Leveldesign, Art Direction und Gegnerdesign sowie coole und kreative neue Waffen und Zaubersprüche erhalten, die dem Hauptspiel noch mehr Wiederspielwert verleihen werden. Meine einzige Sorge sind die Chefs. Ich dachte bereits, dass das letzte Drittel von Elden Ring nahe an der Grenze des fairen Boss-Designs liegt, und basierend auf den beiden Bossen, die ich hier gesehen habe (die definitiv nicht die schwierigsten in der Erweiterung sind), scheint es, dass From Software noch mehr darauf setzt, gnadenlose Bosse mit unbegrenzter Mobilität zu entwerfen. massiver Schaden und ununterbrochene Angriffsmuster. Aber ich bin bereit für die Herausforderung, und mein eigener Frostritter der Stufe 150 kampiert vor der Puppe in Moghs Mausoleum, bereit, Ende des Monats jeden Winkel des Landes der Schatten zu erkunden.