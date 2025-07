Elden Ring: Shadow of the Erdtree hat die Marke von 10 Millionen verkauften Einheiten überschritten

HQ

Zu sagen, dass das Elden Ring -Franchise alles andere als ein durchschlagender Erfolg für Entwickler FromSoftware und Publisher Bandai Namco war, wäre eine Untertreibung. Seit seiner Veröffentlichung vor ein paar Jahren hat das Hauptspiel bis zu 30 Millionen verkaufte Einheiten verzeichnet, genug, um es zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten zu machen, und das schleicht sich sogar in andere Erkundungen der Welt von Elden Ring ein.

In einer Pressemitteilung wurde bekannt gegeben, dass Elden Ring: Shadow of the Erdtree, die einzige Erweiterung für das Hauptspiel, satte 10 Millionen verkaufte Einheiten überschritten hat, was bedeutet, dass ein Drittel aller Spieler des Kern-RPGs ihr Abenteuer mit dieser Post-Launch-Ergänzung erweitert hat.

Aber das ist noch nicht alles, Elden Ring: Nightreign, das kooperative Multiplayer-Actionspiel, das Ende Mai auf den Markt kam, hat bereits fünf Millionen verkaufte Einheiten erreicht, was bedeutet, dass Elden Ring sehr nahe dran ist, ein 50 Millionen verkauftes Franchise zu werden.

Und das ist eine Leistung, die wirklich bis Ende des Jahres erreicht werden könnte, da wir immer noch darauf warten, dass Elden Ring: Tarnished Edition (das das Basisspiel und Shadow of the Erdtree enthält) am Nintendo Switch 2 eintrifft, was immer noch für 2025 geplant ist.