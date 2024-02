Elden Ring: Shadow of the Erdtree bekommt heute einen Gameplay-Trailer

HQ

Wir haben seit der Ankündigung im letzten Februar kaum etwas Offizielles über die Erweiterung Shadow of the Erdtree von Elden Ring gehört, aber die Spekulationen und Gerüchte haben das wieder wettgemacht, indem sie das Internet überschwemmt haben. Extrem wenige davon substanziell oder glaubwürdig, aber das hat sich in den letzten Wochen geändert. Mehrere Dinge deuten darauf hin, dass Shadow of the Erdtree der Veröffentlichung sehr nahe kommt, und es scheint, als ob das wahr ist.

FromSoftware bestätigt Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird am 21. Februar um 15 Uhr GMT / 16 Uhr MEZ einen Gameplay-Trailer erhalten. Das ist heute für diejenigen von uns, die bereits Mitternacht hinter sich haben! Der Trailer wird drei Minuten lang sein, was ziemlich beachtlich ist. Bedeutet das, dass es mit einem Veröffentlichungsdatum endet? Ich bin bereit, viel Geld darauf zu setzen, ja, und dass es ziemlich nah dran ist.

Was erhoffst du dir vom Gameplay-Trailer und wann wird die Erweiterung deiner Meinung nach erscheinen?