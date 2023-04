Elden Ring: Shadow of the Erdtree befindet sich seit über einem Jahr in der Entwicklung

HQ

Ein neuer Beitrag auf dem LinkedIn-Profil eines FromSoftware-Mitarbeiters bestätigt, dass die Erweiterung Shadow of the Erdtree von Elden Ring seit mindestens April 2022 in Arbeit ist, was bedeutet, dass sie sich seit etwas mehr als einem Jahr in der Entwicklung befindet.

Es scheint, dass FromSoftware eher früher als später aus dem monumentalen Erfolg von Elden Ring Kapital schlagen wollte, da dies bedeuten würde, dass es nur ein paar Monate nach dem Start des Basisspiels mit der Arbeit an der Erweiterung begann.

Dies deutet darauf hin, dass bereits beträchtliche Arbeit an Shadow of the Erdtree geleistet wurde, was hoffentlich bedeutet, dass wir ein Veröffentlichungsdatum früher sehen werden, als wir ursprünglich vorhergesagt hatten. Natürlich ist die Priorität von FromSoftware im Moment Armored Core VI, aber kurz nach dem Start dieses Spiels könnten wir hoffentlich Shadow of the Erdtree bekommen, vielleicht sogar noch bevor 2023 herauskommt.

Bist du heiß auf Shadow of the Erdtree?