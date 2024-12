Elden Ring: Shadow of the Erdtree aus der großen Gaming-Preisverleihung herausgeschnitten

HQ

Ist eine Erweiterung ein Spiel? Sollte es als neues Spiel für dieses Jahr betrachtet werden, wenn der ursprüngliche Titel vor zwei Jahren veröffentlicht wurde? Dies sind Fragen, die in der Gaming-Community heiß diskutiert werden, seit Shadow of the Erdtree bei den Game Awards auf die Shortlist des Spiels des Jahres gesetzt wurde.

Während The Game Awards fest daran festgehalten hat, dass Shadow of the Erdtree als neues Spiel betrachtet werden kann, ist BAFTA in die entgegengesetzte Richtung gegangen und hat erklärt, dass es nicht für die Kategorie "Bestes Spiel" in Frage kommt. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht sehen werden, dass es etwas gewinnen wird.

Im Gespräch mit Eurogamer bestätigte ein BAFTA-Sprecher, dass in der Kategorie "Bestes Spiel" speziell vollständige Spiele ausgezeichnet werden, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal veröffentlicht wurden. DLCs sind zusammen mit anderen Updates und Verbesserungen an Spielen, die ursprünglich vor dem 25. November 2023 veröffentlicht wurden, Teil der Überlegungen in unserer Kategorie "Evolving Game".

BAFTA erlaubt es auch nicht, dass Remaster in Betracht gezogen werden können, und platziert Remakes nur in ausgewählten Kategorien. Das ist weit entfernt von der Herangehensweise der Game Awards, aber was hältst du davon?