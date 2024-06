Elden Ring 's Shadow of the Erdtree hat mehr als 5 Millionen Spieler

HQ

Während so ziemlich jeder Rezensent, einschließlich Troels, die Erweiterung Shadow of the Erdtree von Elden Ring absolut liebt, haben viele regelmäßige Spieler begonnen, ihrer Frustration über das klassische FromSoftware-Zeug Luft zu machen: wie herausfordernd es ist und technische Mängel. Dies hat offensichtlich dazu geführt, dass das Spiel und der DLC noch mehr Aufmerksamkeit erhalten haben, worüber Bandai Namco und die Entwickler in mehrfacher Hinsicht sehr glücklich sein können.

FromSoftware enthüllt, dass mehr als 5 Millionen Menschen die Erweiterung Shadow of the Erdree von Elden Ring gekauft haben. Das bedeutet, dass ungefähr jede fünfte Person, die das Basisspiel besitzt, den DLC gespielt hat, da Elden Ring vor zwei Wochen mehr als 25 Millionen Exemplare verkauft hatte. Eine großartige Attach-Rate für den DLC eines Spiels, daher ist es ziemlich interessant und lobenswert, dass die Entwickler immer wieder betonen, dass Shadow of the Erdtree die einzige Erweiterung von Elden Ring sein wird.